"Готова була подавати набої": Козловський пригадав початок стосунків з дружиною

Козловський розповів про свою дружину

Співак зазначив, що романтичні стосунки між ним і Юлею розпочалися у період пандемії, а з початком повномасштабної війни вони остаточно укріпилися.

"Я можу впевнено сказати, що стосунки стали більш серйозними у період пандемії, а закріпилися під час повномасштабної війни. У мене був переспів повстанської пісні "Нас весна не так зустріла: я стріляв, земля тремтіла, ти набої подавала". Оцю фразу сама дружина вигадала мені. По тексту старому - там було трохи інакше", - сказав знаменитість.

"Моя дружина - така жінка, яка під час війни себе так проявила, що куди я їхав, вона готова була бути поруч і дійсно подавати мені ті набої й допомагати. Що ще може бути більшим підтвердженням любові й сили цієї любові?" - поцікавився також чоловік.

Козловський розсекретив, коли між ним і Юлією зав'язалися романтичні стосунки (скриншот)

Юлія Бакуменко - піар-менеджерка артиста, і тому вона вже багато років знаходиться поруч із ним. Сім місяців тому у них народився син Оскар, і Козловський не став приховувати, що поява малюка повністю змінила його життя.

У червні минулого року співак отримав повістку, згодом він повідомив про переведення (Фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Життя змінилося на краще. Для мене син - це як маяк сьогодні. Я думаю, якби його не було, то, можливо, і мене б не було. Він мені дає таку наснагу і впевненість, бажання і жагу до життя, що я дуже щасливий, що нарешті в моєму житті є ось такий особливий маленький чоловік, заради якого я готовий піти на все", - зауважив Віталій.