Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент анонсував підготовку законів щодо розвитку цифрової економіки

Президент України Володимир Зеленський планує прискорити впровадження "Держави в смартфоні". Про це він сказав у ході першого експертного обговорення цієї концепції, передає прес-служба глави держави.

Зокрема, у середу, 12 червня в Адміністрації президента відбулося перше експертне обговорення "Держави у смартфоні", у якому взяли участь представники Коаліції електронної держави, що об’єднує 65 різних організацій та експертів у сфері ІТ.

"Я хочу швидких змін. Я вірю у ваш талант і бажання зробити Україну цифровим лідером і гарантую вам політичну волю. Маємо спільно готувати ініціативи, законопроекти та здійснювати кроки, що знімають бар’єри до цифрової економіки та електронного урядування. Запевняю, що особисто "звертатимуся" до тих державних службовців, які чинять спротив на місцях", - запевнив Зеленський.

Так, радник президента Михайло Федоров наголосив, що переведення державних послуг в онлайн сприятиме не лише комфорту громадян, а й зменшенню корупції.

Нагадаємо, у січні 2018 року Кабмін схвалив розпорядження "Пpo схвалення концепції розвитку цифрової економіки і суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації".

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що розвиток цифрової економіки дозволить забезпечити збільшення темпів зростання ВВП України до більш 5% на рік.