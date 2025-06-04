"Острая пища не сработала". Меган Маркл показала, как вызывала схватки танцами под рэп (видео)

Как Меган вызывала схватки танцами

Герцогиня Сассекская порадовала подписчиков трогательным воспоминанием с рождения дочери. Тогда еще 43-летняя будущая мама затанцевала в черном платье, нежно держа округлый животик.

На фоне играет трек "The Baby Momma Dance". Эта композиция была вирусной в соцсетях в одноименном танцевальном челлендже.

Поддержал мамочку ее муж принц Гарри, присоединившись к зажигательному танцу. На видео пара кружится в ритме песни.

При этом танцевальные па оказались не просто развлечением, а способом вызвать схватки. Как оказалось, оба ребенка пары родились позже установленного срока.

"Четыре года назад также это произошло. Оба наших ребенка были на неделю старше установленного срока, поэтому когда острая пища, прогулки и иглоукалывание не сработали - осталось сделать только одно!" - прокомментировала танцы Маркл.

Что известно о родах Меган Маркл

Роды проходили в клинике Santa Barbara Cottage в Калифорнии. Гарри не просто присутствовал, но и принимал в них участие. Он рассказал о напряженном опыте в своей биографической книге "Запасной".

Принц хотел быть первым, кого увидит его новорожденная дочь, поэтому стал рядом с врачом. Однако в какой-то момент ребенок показался синим, что заставило папу волноваться. Но в конце концов девочка появилась на свет, а уже 4 июня 2025 года родители отметили ее четырехлетие.

"Я услышал крик, а потом абсолютную, редкую тишину. Только этот интенсивный момент. Затем врач воскликнул: "Сейчас!" И я, как в кино, осторожно, но уверенно вытащил нашу дочь в этот мир". - говорил Гарри.

Принц Гарри держит на руках дочь (фото: instagram.com/meghan)

Лилибет - второй ребенок пары. Судя по новым фото Меган, она растет копией отца - с рыжими волосами. У нее также есть старший брат Арчи, которого Меган родила 6 мая 2019 года.

Принц Гарри гуляет с дочкой (фото: instagram.com/meghan)