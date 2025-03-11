Фото из шикарного отеля, где проходят переговоры Украины и США

Украина и США проводят переговоры в Джидде , Саудовская Аравия, во вторник, 11 марта. Встреча украинской и американской делегаций, где будут обсуждаться вопросы мира и налаживания двусторонних отношений, проходит в суперзвездочном отеле The Ritz-Carlton Jeddah.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам посмотреть, как выглядит место, где происходит историческая встреча Украины и США.

Что известно об отеле The Ritz-Carlton Jeddah

Отель The Ritz-Carlton Jeddah выгодно расположен в престижном районе Аль-Хамра, откуда открываются захватывающие панорамные виды на Красное море и знаменитый фонтан короля Фахда - один из самых высоких фонтанов в мире.



The Ritz-Carlton Jeddah (фото: ritzcarlton.com)

Близость к деловому центру города, историческим достопримечательностям и международному аэропорту имени короля Абдулазиза делает его идеальным выбором как для бизнес-путешественников, так и для туристов, стремящихся исследовать очарование Джидды.

The Ritz-Carlton Jeddah (фото: ritzcarlton.com)

Архитектура отеля поражает своим величием и современным дизайном, гармонично сочетающимся с элементами арабской эстетики. Роскошные интерьеры, украшенные изысканной мебелью, произведениями искусства и богатыми тканями, создают атмосферу роскоши и комфорта.



The Ritz-Carlton Jeddah (фото: ritzcarlton.com)

Что известно о встрече в Саудовской Аравии 11 марта

11 марта 2025 года в городе Джидда стартовали переговоры между делегациями Украины и Соединенных Штатов, главной целью которых является поиск путей для прекращения войны с Россией и налаживания двусторонних отношений.

Украинская делегация, в состав которой входят руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса, на этих важных переговорах планирует инициировать обсуждение ряда ключевых вопросов, направленных на достижение быстрых и ощутимых результатов в процессе мирного урегулирования.

Среди приоритетов украинской стороны - установление режима тишины на море, введение запрета на нанесение дальнобойных ударов и решение вопроса освобождения пленных. Киев считает эти меры первоочередными, поскольку их реализация и контроль являются относительно быстрыми и осуществимыми. Кроме того, в рамках встречи Украина выразила готовность к подписанию соглашения о сотрудничестве в сфере добычи редкоземельных ископаемых.

Американскую делегацию на переговорах возглавляют высокопоставленные представители: Государственный секретарь Марко Рубио, Советник президента по национальной безопасности Майк Волц и Специальный представитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. По словам американской стороны, основная цель их участия в переговорах заключается в оценке готовности Украины к компромиссным шагам, необходимым для достижения мира.

Также в фокусе внимания делегации США - обсуждение возможностей возобновления военной помощи и обмена разведывательной информацией, которые были временно приостановлены после недавних напряженных переговоров между президентами обеих стран.

Президент Украины Владимир Зеленский не будет лично присутствовать на переговорах между делегациями. Однако, в своих заявлениях он выразил четкие надежды на конструктивный характер диалога и достижения весомых результатов, которые бы способствовали деэскалации конфликта и восстановлению полноценных отношений между Украиной и США.

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