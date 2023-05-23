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Гости точно попросят добавки! Держите рецепт невероятно вкусного запеченного картофеля

Рецепт запеченного картофеля в духовке (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Картофель - это универсальный овощ, который может стать гарниром к любой еде или полноценным блюдом. Запеченную картошку можно приготовить перед приходом гостей или на семейный ужин.

Рецептом невероятно вкусного картофеля, запеченного в духовке, поделились в издании Sante Plus.

Ингредиенты

Для приготовления невероятно вкусного запеченного картофеля в духовке вам понадобятся:

Польза картофеля для здоровья

Картофель является ценным источником питательных веществ и вносит весомый вклад в здоровье человека.

Он богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые способствуют поддержанию иммунитета и здоровья кожи.

Картофель содержит большое количество калия, способствующего нормализации артериального давления и функционированию сердца.

А еще в нем есть значительное количество клетчатки, которая помогает в нормализации пищеварения.

Некоторые исследования показывают, что потребление картофеля может снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Раньше мы писали о том, как приготовить фантастически сочные котлеты по рецепту Евгения Клопотенко.

Также попробуйте испечь невероятно вкусную шарлотку, которая вернет вас в детство.

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