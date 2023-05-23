Гости точно попросят добавки! Держите рецепт невероятно вкусного запеченного картофеля

Ингредиенты

Для приготовления невероятно вкусного запеченного картофеля в духовке вам понадобятся:















Польза картофеля для здоровья

Картофель является ценным источником питательных веществ и вносит весомый вклад в здоровье человека.

Он богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые способствуют поддержанию иммунитета и здоровья кожи.

Картофель содержит большое количество калия, способствующего нормализации артериального давления и функционированию сердца.

А еще в нем есть значительное количество клетчатки, которая помогает в нормализации пищеварения.

Некоторые исследования показывают, что потребление картофеля может снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.