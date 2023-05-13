ua ru
Сб, 13 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как испечь невероятно вкусную шарлотку, которая вернет вас в детство: самый вкусный рецепт

Новина українською →
Суббота 13 мая 2023 13:29
Как испечь невероятно вкусную шарлотку, которая вернет вас в детство: самый вкусный рецепт Шарлотку любят все (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Шарлотка - это не только пирог с яблоками, но и блюдо, вкус которого возвращает в безмятежное детство.

Своим рецептом невероятно вкусной шарлотки делится украинский шеф-повар Евгений Клопотенко в Instagram.

Ингредиенты для шарлотки

  • 4 яйца
  • 150 граммов сахара
  • 160 граммов муки
  • яблоки "Белый налив" (по вкусу)
  • корица

Как готовить

Сначала нужно взбить яйца с сахаром до белой стойкой пены.

Далее - осторожно всыпать в смесь муку и перемешать.

Затем нарезать яблоки ломтиками и посыпать корицей.

Яблоки с корицей добавить в тесто и перемешать.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом, присыпать мукой и вылить полученную смесь.

Запекать можно в мультиварке на режиме "Выпечка" час или в духовке при температуре 180 градусов.

Происхождение шарлотки

Наиболее распространенная версия - это об английской королеве Шарлотте, жене Георга III, ради которой придворный повар придумал "особый пирог".

Правда, тогда он был не из теста, а из кусков белого хлеба, размоченных в масле и яичной смеси. Их покрывали сверху сваренными в сиропе яблоками, сверху клали еще один слой хлеба и затем запекали.

Говорят, королева Шарлотта, в честь которой и назвали блюдо, лакомилась им чуть ли не каждый день.

Рецепт позже усовершенствовал французский повар Мари Антуан Карем, готовивший для императорских домов: он заменил хлеб на бисквит и подал как шарлотку.

Впоследствии, каждый новый повар, а затем и обычные хозяйки, рецепт этого блюда переделывали "под себя" или под то, что было в амбаре или холодильнике.

Постоянно меняют количество яиц и муки: кто-то любит рыхлое и высокое тесто-подушку, а кому-то больше нравится тонкое и песочное. Также вместо яблок можно добавить груши, сливы, ягоды, сухофрукты - рецептов множество.

Раньше мы писали, как приготовить бюджетный пляцок-суфле за 10 минут.

Также читайте, как быстро и просто приготовить невероятно вкусные ленивые сырники.

Читайте РБК-Украина в Google News
сирники Здоровое питание пирог