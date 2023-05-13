Как испечь невероятно вкусную шарлотку, которая вернет вас в детство: самый вкусный рецепт
Шарлотка - это не только пирог с яблоками, но и блюдо, вкус которого возвращает в безмятежное детство.
Своим рецептом невероятно вкусной шарлотки делится украинский шеф-повар Евгений Клопотенко в Instagram.
Ингредиенты для шарлотки
- 4 яйца
- 150 граммов сахара
- 160 граммов муки
- яблоки "Белый налив" (по вкусу)
- корица
Как готовить
Сначала нужно взбить яйца с сахаром до белой стойкой пены.
Далее - осторожно всыпать в смесь муку и перемешать.
Затем нарезать яблоки ломтиками и посыпать корицей.
Яблоки с корицей добавить в тесто и перемешать.
Форму для выпечки смазать сливочным маслом, присыпать мукой и вылить полученную смесь.
Запекать можно в мультиварке на режиме "Выпечка" час или в духовке при температуре 180 градусов.
Происхождение шарлотки
Наиболее распространенная версия - это об английской королеве Шарлотте, жене Георга III, ради которой придворный повар придумал "особый пирог".
Правда, тогда он был не из теста, а из кусков белого хлеба, размоченных в масле и яичной смеси. Их покрывали сверху сваренными в сиропе яблоками, сверху клали еще один слой хлеба и затем запекали.
Говорят, королева Шарлотта, в честь которой и назвали блюдо, лакомилась им чуть ли не каждый день.
Рецепт позже усовершенствовал французский повар Мари Антуан Карем, готовивший для императорских домов: он заменил хлеб на бисквит и подал как шарлотку.
Впоследствии, каждый новый повар, а затем и обычные хозяйки, рецепт этого блюда переделывали "под себя" или под то, что было в амбаре или холодильнике.
Постоянно меняют количество яиц и муки: кто-то любит рыхлое и высокое тесто-подушку, а кому-то больше нравится тонкое и песочное. Также вместо яблок можно добавить груши, сливы, ягоды, сухофрукты - рецептов множество.
Раньше мы писали, как приготовить бюджетный пляцок-суфле за 10 минут.
Также читайте, как быстро и просто приготовить невероятно вкусные ленивые сырники.