Гості точно попросять добавки! Тримайте рецепт неймовірно смачної запеченої картоплі

Інгредієнти

Для приготування неймовірно смачної запеченої картоплі в духовці вам знадобляться:















Користь картоплі для здоров'я

Картопля є цінним джерелом поживних речовин і вносить вагомий вклад у здоров'я людини.

Вона багата на вітаміни, мінерали і антиоксиданти, які сприяють підтримці імунітету та здоров'я шкіри.

Картопля містить велику кількість калію, який сприяє нормалізації артеріального тиску і функціонуванню серця.

А ще у ній є значна кількість клітковини, яка допомагає у нормалізації травлення.

Деякі дослідження показують, що споживання картоплі може знизити ризики розвитку серцево-судинних захворювань та деяких видів раку.