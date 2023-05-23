UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гості точно попросять добавки! Тримайте рецепт неймовірно смачної запеченої картоплі

Рецепт запеченої картоплі в духовці (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Картопля - це універсальний овоч, який може стати гарніром до будь якої їжі або повноцінною стравою. Запечену картопельку можна приготувати перед приходом гостей або на сімейну вечерю.

Рецептом неймовірно смачної картоплі, запеченої в духовці, поділились у виданні Sante Plus.

Інгредієнти

Для приготування неймовірно смачної запеченої картоплі в духовці вам знадобляться:

Користь картоплі для здоров'я

Картопля є цінним джерелом поживних речовин і вносить вагомий вклад у здоров'я людини.

Вона багата на вітаміни, мінерали і антиоксиданти, які сприяють підтримці імунітету та здоров'я шкіри.

Картопля містить велику кількість калію, який сприяє нормалізації артеріального тиску і функціонуванню серця.

А ще у ній є значна кількість клітковини, яка допомагає у нормалізації травлення.

Деякі дослідження показують, що споживання картоплі може знизити ризики розвитку серцево-судинних захворювань та деяких видів раку.

Раніше ми писали про те, як приготувати фантастично соковиті котлети за рецептом Євгена Клопотенка.

Також спробуйте спекти неймовірно смачну шарлотку, яка поверне вас у дитинство.

Читайте РБК-Україна в Google News
картошкарецепиЗдорове харчування