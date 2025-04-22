Экс-жена Дзидзьо честно ответила, почему до сих пор не вышла замуж за возлюбленного, от которого беременна
Бывшая жена Дзидзьо, певица SLAVIA, призналась, почему до сих пор не вышла замуж за своего нового возлюбленного, от которого ждет первенца.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки Славе Демину.
На вопрос Демина, сделал ли ей Андрей Павлюк предложение, Ярослава ответила утвердительно.
"Да, конечно. Это так логично, так понятно. Ребенок - это самое важное, уже когда люди решают создать новую жизнь, это же, наверное, что-то большее между ними, чем эти предложения. Ты понимаешь, ребенок - это же важно", - подчеркнула артистка.
На что Демин не унимался и уточнил: "Вы не женаты на сегодняшний день? Не расписаны? Будет ли это в ближайшее время".
Ярослава ответила, что они планируют это сделать до рождения совместного ребенка.
"Да, это нужно сделать до рождения ребенка. Сейчас просто ретроградная Венера. Сейчас плохой период для этого", - отметила певица.
Кроме того Slavia отметила, что она до сих пор на фамилии своего бывшего мужа - Хома.
"Все нормально, просто действительно плохой период. Зачем спешить. Я, кстати, не меняла до сих пор фамилию. Я - Ярослава Хома. Так как я знала, что я буду второй раз выходить замуж. Я не делала этих лишних движений, и эти события у нас, война. И очень много у меня дел, чтобы еще на это тратить время", - подчеркнула она.
В то же время будущий муж Ярославы и отец ее первенца за кадром отметил, что они решили пожениться за месяц до рождения ребенка.
"Это не проблема. Есть люди, которые основные в жизни друг друга. Нам хорошо вместе, нам не важно, что думают люди. Мы это, конечно, сделаем, так как ребенок должен родить на фамилии отца", - считает экс-жена Дзидзьо.
Кроме того, пара не планирует устраивать пышную свадьбу.
"Я хочу сделать это по-тихому. Возможно, даже в "Дії", просто расписаться. Я не хочу этих гуляний. У меня, во-первых, это уже было. Во-вторых, сколько мы уже свадеб отыграли, отпели корпоративов. У нас будет новая жизнь – это доказательство нашей любви. Мы вместе этого хотели, мы планировали", - подчеркнула Ярослава.
Что известно про нового возлюбленного Slavia
Андрей Павлюк - украинский бизнесмен родом из Житомира, занимается изделиями из камня и дерева.
Принимал участие в шоу "Наречена для тата" в 2019 году. Воспитывает 12-летнего сына от первого брака.
Пара познакомилась в киношколе на курсах актерского мастерства. Мужчина начал проявлять знаки внимания к SLAVIA. В частности, он отправлял ей цветы, дарил подарки. Тогда она была в браке с Михаилом Хомой (Дзидзьо), поэтому такие знаки внимания воспринимала с настороженностью.
"Я стеснялась, я не понимала, чего он хочет. Все знают, что я замужем. Что он хочет от замужней женщины? Он мне дарил подарки, у него так руки дрожали. Я чувствовала трепет, что человеку важны наши отношения. Михаил (Дзидзьо - ред.) активизировался, начал мне дарить цветы тоже. Но я понимала, что с Михаилом мы уже просто доживаем", - отметила Ярослава.
Вскоре она поняла, что встретила родственную душу.
Slavia и Андрей Павлюк (фото: instagram.com/andrei_pavliuk_starberg)
"Я с самого начала нашего общения почувствовала родство душ, эмоциональный контакт, что будто бы знаю человека сто лет. Я будто бы узнала человека, с которым мы где-то жили в прошлой жизни и были вместе, и договорились, что в этой жизни встретимся, и вот наконец мы нашли друг друга", - подчеркнула она.
Андрей Павлюк уже успел сняться в новом клипе певицы на песню "Дівка з перцем".
Вас также может заинтересовать
- Экс-жена Дзидзьо рассказала, как узнала о беременности
- Известный украинский ведущий в третий раз стал отцом
- Лилия Подкопаева умилила новым фото с мужем и детьми в стильных вышиванках.