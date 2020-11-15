ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Діти ліплять сніговиків: фото і відео снігопаду в Україні

Неділя 15 листопада 2020 19:01
Діти ліплять сніговиків: фото і відео снігопаду в Україні
Снігопад (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Снігопад у Шостці порадував дітей

У суботу, 14 листопада, в Шостці Сумській області пройшов снігопад. У місті значно похолодало, тому сніг йде і в неділю, 15 листопада. Жителі Харкова також відчули на собі похолодання і перший сніг.

Для Шостки це також перший сніг, але він не тане, оскільки опади досить рясні. Діти вийшли на вулицю та почали ліпити перших сніговиків в цьому сезоні. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Діти ліплять сніговиків: фото і відео снігопаду в УкраїніДіти ліплять сніговиків: фото і відео снігопаду в УкраїніДіти ліплять сніговиків: фото і відео снігопаду в Україні

Снігопад (фото: tsn.ua)

Снігопад в Шостці (відео: tsn.ua)

Сьогодні Харків також накрив снігопад і застав місцеву владу зненацька, тому що в місті ще не відключили фонтани.

Снігопад в Харкові (відео: YouTube)

Нагадаємо, ще 1 листопада в кількох областях Західної України випав сніг. Користувачі соцмереж поділилися фотографіями і відео першого снігу в Карпатах і снігового покриву в Закарпатській і Івано-Франківській областях.

Варто зазначити, що за прогнозом синоптиків, в Україну йдуть справжні морози. В ніч з 17 на 18 листопада буде до -6 градусів у східних областях. При цьому протягом дня у більшості регіонах України буде зберігатися "плюсова" температура. Місцями навіть до +11 градусів.

Морози в темний час доби також очікуються у центральних, північних та південних областях - до -3 градусів. Виняток становитиме Одеська область, де вночі градусники покажуть +2... +4 градуси.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя морозыСнігопад

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся