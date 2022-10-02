Гороскоп на октябрь 2022: подробный прогноз на месяц для каждого знака Зодиака

Гороскоп на октябрь 2022 расскажет, чего ждать всем знакам Зодиака в любви, работе, здоровье, финансах и здоровье в течение ближайшего месяца.

Овен

Для Овнов осень, как всегда, разбор полетов в плане партнерства и сотрудничества и об этом укажет полнолуние 9 октября. В октябре 2022 Овнам придется решать вопросы с прошлыми сотрудничествами, договоренностями, контрактами, а новые уже можно заключать после 4 октября.

С кем-то придется попрощаться и в личном плане. В этом месяце проверится ваша способность добиваться нужных вам контактов, коллабораций и расположения. Хороший момент для рекламы, заключения договоров, ведения переговоров, политической и общественной деятельности, а также для объявления помолвки, свадьбы и для любых культурных мероприятий.

Благоприятно для юридических дел, подачи иска в суд, для любых оппозиционных мероприятий, митингов, собраний. Некоторых Овнов ожидают переезды, эмиграция, внезапные поездки рабочего характера. Кто-то пойдет на обучающие курсы, а кто-то будет тщательно собирать и оформлять документы.

Аккуратно нужно быть в дороге, перепроверить перед этим авто и безопасность маршрута, так как могут быть непредвиденные ситуации. Неблагоприятные перемены и аварийные обстоятельства в делах и условиях работы, опасность для одного из детей, увольнение.

Телец

В октябре 2022 у Тельцов усилится беспокойство по поводу работы. В этот период вы лучше определите личный статус и влияние среди тех, с кем работаете. Для этого периода характерна рутинная деятельность либо вам понадобится личный персонал, чтоб привести себя впорядок - например, посещение парикмахерской, салона красоты, медицинское обследование, визит к дантисту, уборка в доме.

На первый план также выступят общее состояние вашего здоровья и физическая форма. Возможно, вам придется заботиться о ком-то - например, ухаживать за больным родственником или кто-то наймет вас сиделкой или домработницей.

Отличный период, чтоб найти дополнительный способы заработка или подыскать новую работу после 4 октября. Могут быть финансовые потери из-за детей, развлечения, обучение, неудачные спекуляции или сомнительные услуги. Могут быть обманы или неприятные новости от детей или любимых людей

Близнецы

В октябре 2022 Близнецы хотят наслаждаться жизнью и получать удовольствия. В этот период на первый план выступают романтика, творчество, любовники, встречи, спорт. Финансовый и прочий риск станет неотъемлемой частью этого периода. Повышена активность и травматичность в этом месяце.

Можно рассчитывать на решение служебных вопросов, тем более что в этом может сыграть важную роль ваш партнер или начальник. В личной жизни происходят весьма бурные события. Любовь захватит вас с головой, причем как семейных Близнецов, так и тех, кто только выстраивает отношения. Счастливые дни будут наполнены романтикой, посещением культурных мероприятий.

Неприятности и конфликты с родителями и домочадцами, из-за недвижимости. Либо вас выгонят жить отдельно. Отлично будут проходить рекламные акции, подача документов на визу. Сотрудничество и знакомство с иностранцами. Так же можно запланировать путешествие или отдых заграницей.

Рак

В октябре 2022 Ракам предстоит много ездить, перемещаться, скрываться и уезжать очень далеко. В семье будет царить радость и комфорт, ждет множество счастливых моментов, но все же придется решать бытовые моменты. Для тех, кто лишь задумался над ребенком, можно воплотить мечту в жизнь.

Ситуация в отношениях с партнерами противоречива. Чтобы сохранить баланс и доверие, нужно проявлять терпение и здравомыслие. Причиной неудач партнера могут стать финансовые неудачы. Сделки недвижимости, аренда и приобретение дома будут удачными после 4 октября.

С октября 2022 возможна перспективное решение проблем жилья и дома, совершенствование жилищных условий и условий жизни. А путешествие всей семьей будет благоприятным и будет способствовать укреплению семейных отношений. Могут быть неприятные известия или новости издалека.

Лев

В октябре 2022 Львы будут погружены в работу с головой, поэтому их ждет популярность и признание их аудитории. Ваша настойчивость и конструктивное решение вопросов позволят наладить гармоничные отношения среди ваших коллег или подчиненных. Как результат - предложение о назначении ответственной должности, повышение и повышения авторитета в глазах других.

Безработные Львы должны более активно искать хорошие вакансии после 4 октября. Также средина октября будет благоприятной чтоб запустить новые проект или стартап, можете привлечь политиков, спонсоров, друзей. В октябре сохранится благоприятное время для переезда в другой город или страну.

Множество приятных контактов, романтические знакомства, встречи, которые могут перерасти в более глубокое чувство. Возможны полезные знакомства в соцсетях. Очень благоприятное время для блогеров, СМИ, продажников. Благоприятный месяц для сдачи экзаменов, учебы и поездок, связанных с политической или организационной деятельностью.

Дева

В октябре 2022 будьте готовы к успешному продвижению вверх по карьерной лестнице и дополнительным доходам. Рост числа клиентов и увеличение доходов - такие перспективы порадуют многих активных и практичных Дев. Неплохие заработки будут и у бизнесменов, и у наемных сотрудников.

Практически вся энергия этого месяца будет направлена на работу и достижение личных целей. Вы можете многого добиться и достичь неплохих результатов. Максимально используйте период до конца месяца по своему продвижению или поиску работы. Полезно установить новые полезные связи, которые в дальнейшем скорей всего принесут прибыль.

Хорошее время для любых дел, связанных с финансами, а также для поиска финансовой помощи. Благоприятно обновить гардероб в этом месяце. Также возможны траты в плане здоровья или ремонта. Возможно ссоры или неприятности с матерью или ее родственниками, а также родителями партнера.

Весы

Октябрь 2022 - это месяц Весов. Благоприятное время для знакомства, решения вопросов, касающихся любви и партнерства а также для общественной и дипломатической, юридической и политической деятельности. Творческим людям, блоггерам, актерам, артистам или людям искусства следует использовать этот месяц для презентации себя и своих творений.

Благоприятное время для бизнеса, связанного с искусством, красотой, косметологией, юриспруденцией, развлечениями, фешн и дизайном. Высокая вероятность приобретения жилья заграницей или других крупных приобретений в доме, обновления мебели и интерьера. В этот период хорошие доходы также принесут консультации и коучинг.

Дизайнеры могут ожидать выгодного заказа. Также семейный бюджет пополнится доходами партнеров. Благоприятны поездки и переезд заграницу, возможно вы получите долгожданные документы или визу.

Скорпион

В октябре 2022 большинство рабочих инициатив не смогут найти поддержку из-за непонятных или не зависящих от вас причин. Вы находитесь в несвободном положении. Осторожнее следите за действиями или словами, которые могут дискредитировать вас или повредить авторитет, и без них хватает интриг и клеветы. Вы можете оказаться в заточении или не свободных условиях.

Вариантом семейного отдыха является совместная поездка в страны дальнего зарубежья. И при решении любого домашнего дела можно смело обращаться к партнеру. Возможность небольшой материальной помощи от отца или свекрови или тещи.

В это время аренда будет выгодной. Доходы на этот период могут быть ожидание от психологических, медицины, эзотерических и других видов деятельности, которые требуют вдохновение, музыки и кино. Например, ютуб и сьемки будут очень продуктивными в этот период. В октябре здоровье нужно беречь, проводить профилактические действия, соблюдать здоровые ритмы жизни.

Стрелец

В октябре 2022 у Стрельцов реализуются многие планы и надежды. Ожидайте помощь от спонсоров, друзей или покровителей, возможны соцвыплаты. Уже в октябре вас ждут благоприятные перемены в условиях проживания и решение проблем с жильем.

Многим поступят предложения работать дома удаленно и получать хороший доход. Может прийти помощь, откуда вы ее совсем не ждали. Прибыль получат те, кто занимается торговлей, занимается интеллектуальным трудом, консультанты и посредники в разных сферах.

Для тех, кто давно мечтал получить водительское право, можно отправиться на курсы вождения. Много дружеских встреч и посиделок с людьми, с которыми у вас есть общие интересы или дела.

В середине месяца высветятся проблемы связанные с обучением, детьми, любовниками или вашим занятием. А также возможны конфликты в семье, жилищные или семейные проблемы, разлука или отчуждение с одним из родителей.

Козерог

В октябре 2022 Козерогам нужно будет решать проблемы в семье и проблемы со здоровьем. Благоприятно проходить проверки в этот период и санаторно-профилактическое лечение.

Среди рабочего персонала, коллег или сотрудников ожидаются конфликты. Но работы будет много, даже если вас уволят, вы сможете найти замену. Конфликты в семье, жилищные или семейные проблемы, разлука или отчуждение с одним из родителей.

У вас может завятся роман на работе либо вы познакомитесь с достойным человеком в рабочей обстановке, на встречах. В этот период времени следует всю свою энергию направить на повышение своих профессиональных навыков. Хорошее время для переговоров с начальством и вышестоящими чиновниками о перспективах своей деятельности, для различных прошений, у молодых людей - для выбора профессии и самоопределения.

Водолей

У Водолеев в октябре 2022 может быть прорыв в творческих профессиях или в спорте. Также вы сможете встретить свою любовь, либо наоборот придется расстаться со своим любовником в силу непреодолимых обстоятельств. У женщины увеличивается возможность зачатия в этот период.

Хорошее время для политической деятельности, обучения, повышения квалификации, стажировки за границей. Благоприятно для поиска деловых связей за границей, поездок за границу, привлечения к партнерству иностранных фирм, предприятий, обществ.

В это время возможны совместные поездки за границу, романтическое знакомство вдали от дома, в соцсетях или встреча с иностранцем, которая может перерасти в большое чувство. Любовь можно найти, участвуя в каком-либо слете, съезде, конференции, или встречаясь по делу с высокопоставленным чиновником, известной личностью, блогером.

Сильное чувство может положить начало новому периоду жизни, расширить возможности для личного развития. Возможен приход денег при нахождении за границей или получение денег из-за границы. Возможны непредвиденные траты на детей, любовников, развлечения или неудачные вложения.

Рыбы

Рыбы могут подвергнуться опасности в плане травматических ситуаций или аварийной ситуации в октября 2022 года. Также рассматриваются мелкие проблемы со здоровьем, которые, при правильной профилактике, вы можете избежать.

Успехов могут ждать те, кто занимается бизнесом и торговлей, любые дела, требующие точности и финансовых расчетов. В октябре невозможно назвать безоблачными отношения брака и взаимодействия с партнерами. Возможно, причиной разногласия являются финансовые вопросы. Надо будет уметь найти компромисс в отношении бюджета семьи, и главное, не ставить в приоритет этот вопрос.

Могут быть незапланированные траты на членов семьи или родственников. В октябре 2022 активизируются вопросы, касающиеся семьи, дома, родителей. Возможен ремонт, перестройка, перестановка или семья потребует в это время много забот, помощь может потребоваться родителям или кому-то из членов семьи. Также есть указания на временную работа на дому или онлайн. Могут быть проблемы с арендаторами и вас попросят из дома.