Гороскоп на тиждень: астролог попередила про серйозні проблеми

Гороскоп на тиждень від астролога (колаж РБК-Україна)

Прогноз астролога на тиждень допоможе бути у всеозброєнні всім знакам Зодіаку

Астрологічний прогноз на тиждень 3 - 9 червня буде енергетично непростим, що пов'язано із "з'ясуванням стосунків" ряду планет. За словами астролога Наталії Анісімової, в перший робочий тиждень літа чутливі люди реагуватимуть і переживатимуть ситуації сильніше, ніж середньостатистичні.

Так, у Нептуна і Юпітера конфлікт із Сонцем, що "вийде боком" на виникнення почуття розчарування в певних ідеях та ідеалах.

"Паралельно дадуться взнаки проблеми із самооцінкою. Це також може бути релігійний конфлікт на тему правдивості цінностей", - додала астролог.

Ближче до вихідних войовничий Марс влаштує розборки із владним Сатурном, який також є символом закону і обмежень. Така ситуація скажеться на ймовірний опір деяким нашим діям і сформує перешкоди на роботі від начальства, можливі сварки. А ще - це період підвищеної небезпеки травмування.

Гороскоп на тиждень від астролога (колаж РБК-Україна)

Астролог попередила, що наступного тижня це протистояння буде ще сильнішим. Дуже висока ймовірність конфлікт у робочій ситуації або з чоловіком, стосунки з яким почалися у квітні торік.

У середу, 5 червня, очікується особливий шквал емоцій, дратівливість, яка ймовірно перейде у безсоння. Анісімова не рекомендує призначати важливі справи на середу. Також вона попередила у віщі сни в ніч проти четверга.

Початок тижня буде пов'язаний із молодиком. В цей час із кожним днем обмін речовин в організмі людини може прискоритися, додадуться емоційні сили.

"У Венери – планети фінансів і стосунків, все добре. Тому важлива думка! Можна наплювати на роботу, ходити на побачення, займатися тим, що любимо і витрачати кровні на своє задоволення!" - розповіла астролог.

Як повідомлялося раніше, магнітні бурі в червні будуть не такими тривалими, та протягом червня очікується один дуже сильний удар.

Також ми писали про те, що нещодавно астрологи назвали предмети і речі, здатні притягувати удачу для конкретних знаків Зодіаку.