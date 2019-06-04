Гороскоп на неделю: астролог предупредила о серьезных проблемах

Гороскоп на неделю от астролога (коллаж РБК-Украина)

Прогноз астролога на неделю поможет быть во всеоружии всем знакам Зодиака

Астрологический прогноз на неделю (с 4 по 9 июня) будет энергетически непростым, что связано с "выяснением отношений" ряда планет. По словам астролога Натальи Анисимовой, в первую рабочую неделю лета чувствительные люди будут реагировать и переживать ситуации сильнее, чем среднестатистические.

Так, у Нептуна и Юпитера конфликт с Солнцем, что "выльется боком" на возникновение чувства разочарования в каких-то идеях и идеалах.

"Параллельно дадут знать о себе все проблемы с самооценкой. Это также может быть религиозный конфликт на тему правдивости ценностей", - добавила астролог.

Ближе к выходным воинственный Марс устроит разборки с властным Сатурном, который также является символом закона и ограничений. Такая ситуация скажеться на вероятное сопротивление некоторым нашим действиям и выстраиванием преград на работе от начальства, возможны ссоры. А еще - это период повышенной травмоопасности.

Гороскоп на неделю от астролога (коллаж РБК-Украина)

Астролог предупредила, что на следующей неделе это противостояние будет еще сильнее. Очень высока вероятность конфликт в рабочей ситуации или с мужчиной, отношения с которым начались в апреле прошлого года.

В среду, 5 июня, ожидается особый накал эмоций, раздражительность, которая вероятно перейдет в бессоницу. Анисимова не рекомендует назначать важные дела на среду. Также она предупредила в вещих снах в нось со среды на четверг.

Начало недели будет связано с новолунием. В это время с каждым днем обмен веществ в организме человека может ускориться, прибавятся эмоциональные силы.

"У Венеры – планеты финансов и взаимоотношений, все хорошо. Поэтому важная мысль! Можно наплевать на работу, ходить на свидания, заниматься тем, что любим и тратить кровные на свои удовольствия!" - рассказала астролог.

Как сообщалось ранее, магнитные бури в июне будут не такими продолжительными, но ожидается один очень сильный удар.

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