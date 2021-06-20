ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ці знаки Зодіаку раптово розбагатіють вже цього літа

Новость на русском →
Неділя 20 червня 2021 06:00
Ці знаки Зодіаку раптово розбагатіють вже цього літа Фото: Гороскоп на літо 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на літо 2021 обіцяє чотирьом знакам Зодіаку велику удачу в грошовій сфері. Ці везунчики зможуть відчутно поповнити свої рахунки, та так, що навіть самі здивуються. Хто найбільш везучі представники зодіакальних сузір'їв - дізнайтеся нижче з нашого матеріалу.

Про це пише ТСН.

Рак

Хоча Рак і зустріне літо в жалюгідному матеріальному становищі, спустивши накопичені запаси на відпустку або вирішення інших важливих питань, незабаром все зміниться. Ви отримаєте пропозицію вигідного підробітку, який з разового може перерости в постійний. Астрологи кажуть, що скоро ви зможете вести безтурботний спосіб життя і ні в чому собі не відмовляти.

Лев

Лева чекає кар'єрний прорив, з яким закономірно прийде і підвищення заробітків. Нова посада подарує вам як мінімум подвійний оклад, впевнені астрологи. Головне для вас - тримати марку і не розчаровувати керівництво, яке вам довірило нові повноваження і велику відповідальність.

Терези

Терезам доведеться, як відчутно витратитися, так і добре заробити. Але витрати будуть приємними і необхідними - на відпочинок і оздоровлення. Ви зможете відновитися і з новими силами з лишком не тільки повернути витрачене, але і примножити капітал. А все завдяки вашому професіоналізму - начальство просто не зможе не помітити вашу старанність.

Стрілець

Стрілець зможе зміцнити своєї матеріальне становище завдяки режиму розумної економії, який ви зможете включити в цей час. Оплачувати ваші професійні зусилля начальство буде по найвищому розряду, а витрачати гроші направо і наліво вам не захочеться. Вже до кінця літа у Стрільця вийде зібрати пристойну суму.

Раніше астролог Павло Глоба розповів про знаки Зодіаку, життя яких перевернеться до кінця червня 2021.

Також астрологи розповіли кожному знаку Зодіаку, як домогтися в липні 2021 величезних успіхів.

Читайте LITE в Google News
гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
На Трійцю українців чекає спека з грозовими дощами: де заливатиме
На Трійцю українців чекає спека з грозовими дощами: де заливатиме