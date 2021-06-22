Трьом знакам Зодіаку кінець червня принесе щастя: Глоба назвав ваші вдалі дні

Гороскоп на тиждень з 22 по 27 червня від Павла Глоби розповість про три знаки Зодіаку, яким на цьому тижні буде щастити багато і практично у всьому. Астролог назвав найвдаліші дати для цих щасливчиків. І не забувайте, що ваша доля у ваших руках, а зірки і планети - лише помічники!

Близнюки

У діловій і фінансовій сферах у Близнюків почнеться час максимальної активності. Особливо пощастить тим, хто пов'язаний зі сферою купівлі-продажу. Великі придбання краще здійснювати на вихідних, коли зірки будуть до вас вкрай прихильні. І хоча початок тижня і його середина будуть непростими, ви зможете знайти рішення і вийти з усіх ситуацій переможцем.

Сприятливі дні для Близнюків: 26, 27 червня.

Діва

В цей час Діві потрібно проявити максимальну активність в справах і в бізнесі. При розумному підході і долі завзятості ви зможете домогтися поставлених завдань і цілей. Головне - остерігайтеся злих і токсичних людей, які своїм негативом можуть потягнути вас на дно. А ось від родичів і другої половинки Діві слід чекати позитиву і емоційної підзарядки.

Сприятливі дні для Діви: 22, 25, 26 червня.

Козеріг

У Козерогів на цьому тижні можуть здійснитися найзаповітніші бажання. Більшою мірою це властиво буде тим, хто працює сам на себе. А ось в коханні все буде йти шкереберть, але попри це Козероги не просто зможуть залишитися на плаву, а й навчитися чомусь новому. Головне зараз - зберігати спокій і не приймати поспішних рішень.

Сприятливі дні для Козерога: весь тиждень з 22 по 27 червня буде щасливим.