Гороскоп індіанців племені майя на 2022 рік: що чекає всі 19 знаків

Чень (2 - 21 січня)

У 2022 році ви будете легко домагатися своїх цілей. Якщо однією з таких цілей у вас стоїть зміна сімейного статусу, то цей рік підійде для цього ідеально. Вам доведеться поєднувати особисті відносини та громадську діяльність.

Остерігайтеся заздрісників, які можуть перешкодити вам на шляху до успіху. Серед ваших недоброзичливців можуть виявитися колеги та навіть близькі друзі.

Йаш (22 січня -10 лютого)

Ваші відносини з рідними та коханими будуть складатися найкращим чином у 2022 році. Але ось з новими людьми у вашому житті знайти спільну мову у вас не вийде. Постарайтеся підвищити навички комунікації, ясніше висловлюйте свої думки. Це допоможе вам знайти нових друзів і досягти успіху.

Цього року приділіть увагу вашому здоров'ю. Будьте обережні з харчуванням, відмовтеся від шкідливих звичок, запишіться в спортзал і басейн.

Сак (11 лютого - 2 березня)

2022 рік принесе багато змін у ваше життя. Вам доведеться зробити важливий крок вперед або назад, але залишитися на місці у вас точно не вийде. Але в кінцевому підсумку ці зміни допоможуть вам стати набагато сильніше.

Будьте уважнішими в суспільстві, оскільки не всім людям можна довіряти. Ваша довірливість і відкритість може принести проблеми.

Кех (2 - 22 березня)

Найближчим часом вас чекають сильні емоційні перепади. Але навіть в критичній ситуації варто утримувати в голові позитивні думки. Нові знання і навички будуть даватися важко, але не відступайте від своїх намічених цілей.

З рідними та близькими дотримуйтеся правил взаємної поваги. Пам'ятайте про те, що зберегти добрі взаємини набагато важливіше, ніж довести свою правоту.

Мак (23 березня - 11апреля)

Рік почнеться досить складно, з почуття фрустрації. У вас не буде бажання рухатися далі. Відганяйте від себе такі думки, і ви почнете маленькими кроками просуватися вперед, до свого світлого майбутнього. Рятувальним кругом в морі негараздів для вас стане робота.

Під кінець року ваш шлях стане радісним і принесе багато приємних сюрпризів. Не забувайте про своїх рідних, ви для них є головною підтримкою.

Канкін (12 квітня - 1 травня)

У вас є всі шанси у 2022 році стати лідером і повести за собою інших людей, надихнути їх на трудові та особисті подвиги. Цей рік допоможе вам реалізувати всі свої таланти. Однак не будьте занадто самовпевнені та не зазнавайтеся.

Постарайтеся не зіпсувати відносини з близькими людьми через зайвого егоїзму. Він буде заважати й вам - рухатися вперед.

Муан (2 - 21 травня)

Вам доведеться шукати у 2022 році способи налагодити відносини з членами вашої родини. Заважати цьому будуть різні погляди на якісь речі та спроби знайти баланс не завжди будуть успішними. Не здавайтеся, вас чекає довга робота над собою.

Не замикайтеся в собі та частіше гуляйте, відвідуйте громадські місця. Відкритість світу і людям позбавить вас від депресії.

Паш (22 травня -10 червня)

Минулого року ви пережили складний період і зараз варто взяти тайм - аут і пошукати нові джерела натхнення. У діловій сфері все буде складатися вдало, ви вирветеся вперед і зможете отримати престижну посаду.

Навчіться керувати емоціями, оскільки саме це заважає вам йти шляхом до своїх цілей.

Кайяб (11 - 30 червня)

Рік буде насиченим в плані поїздок і отримання нових знань. Можливо, у вас з'явиться бажання переїхати в іншу країну або інше місто. На ваше рішення може вплинути людина з вашого минулого.

Постарайтеся не забути про відпочинок, інакше ви швидко видихнетеся в гонитві за кращим життям. Вмійте чекати, до вас все прийде в потрібний момент.

Кумху (1 - 20 липня)

Робочі справи у 2022 році будуть дуже стабільними. Особливих потрясінь, серйозних змін або досягнень чекати не варто. Однак 2022 рік принесе вам випробування, які змусять вас переглянути якісь цінності.

Цього року постарайтеся витрачати рівно стільки, скільки ви можете собі дозволити. І не більше. Через те, що дірки в бюджеті закрити не вийде.

Вайеб (21 - 25 липня)

Прийшов ваш час послабити хватку і почати насолоджуватися плодами своїх досягнень. Але пильності не втрачайте. Якщо у вас є підлеглі, то залишайте відповідального на час вашої відсутності. Або контролюйте всі процеси самостійно.

Приділіть більше часу найближчим родичам. Серед ваших друзів може виявитися зрадник.

Поп (26 липня - 14 серпня)

У 2022 році вас чекають дуже круті повороти подій. Є ймовірність змінити роботу або відкрити власну справу.

Будьте більш стриманими в прояві почуттів і емоцій, тому, що є ризик необдуманих рішень. І найнебезпечніші можуть бути прийняті під впливом хвилинного настрою.

Во (15 серпня - 3 вересня)

Вам доведеться у 2022 році нагнати те, що ви давно вже втрачали. Це в першу чергу стосується сфери сімейних відносин і виховання дітей. Всі ваші зусилля виправдають себе і подарують масу позитиву.

Будьте уважні до сигналів, які буде подавати вам ваше тіло. Не нехтуйте навіть легким погіршенням самопочуття.

Сіп (4 - 23 вересня)

У вашому житті почнеться біла смуга. У вас з'явиться нова робота, хороший заробіток, вірні друзі та підтримка дорогих людей. Вас чекають події, які запам'ятаються. Ви зважитеся на велике придбання, яке принесе масу задоволення.

Постарайтеся не витрачати бездумно "вільні" гроші. Вам не можна пускати їх на вітер і витрачати на азартні ігри.

Соц (24 вересня -13 жовтня)

Ваша самовпевненість може застопорити весь ваш розвиток і прогрес у 2022 році. Всесвіт може піднести уроки, які поставлять вас на місце.

Працюйте над відносинами з вашим партнером, але не поспішайте з зарученням і заручинами. Відкладіть цей важливий крок до кінця року.

Сек (14 жовтня - 2 листопада)

Ваше життя у 2022 році прикрасить маленька жива істота. Це може бути якась тварина або пташка. Проявіть добро до світу, і воно обов'язково окупиться.

Обережність і добрі справи здатні "зробити" ваш рік. Будьте обережні на дорогах і не перевищуйте швидкість.

Шуль (3 - 22 листопада)

На початку року ви зможете взяти під контроль управління своїм власним життям. Але при найменшій помилці Всесвіт відразу ж втрутиться. Деякі неприємності у 2022 році будуть послані вас згори, щоб уберегти від більш серйозних бід. Якщо зірветься якась поїздка, значить вам туди було не потрібно.

Влітку обов'язково візьміть відпустку і приведіть свої сили в рівновагу.

Йашкін (23 листопада -12 грудня)

У 2022 році у вас буде виходити майже все, проблеми виникнуть в особистих домовленостях. Вас можуть підвести в найнесподіваніший момент, близька людина може зрадити й це призведе до розриву відносин.

Дотримуйтесь по своєму наміченому шляху, не звертайте з нього, якщо вважаєте його правильним.

Моль (13 грудня - 1 січня)

Не буває однієї суцільної смуги удачі. Слідом за успіхом завжди приходить провал. Це потрібно для рівноваги у Всесвіті. Вам доведеться навчитися самостійно розв'язувати побутові питання.

Займіться тренуванням свій психіки та тіла. Малорухливий спосіб життя може негативно позначитися на здоров'ї в майбутньому.