Гороскоп индейцев племени майя на 2022 год: что ждет все 19 знаков

У легендарного племени майя был собственный календарь и свои знаки, которые соответствовали дате рождения. Считалось, что у каждого рожденного есть свой собственный покровитель, который оберегает человека и наставляет его на верный путь.
Кто вы по гороскопу племени майя и что вам принесет 2022 год, рассказали в материале Ftimes.
В 2022 году вы будете легко добиваться своих целей. Если одной из таких целей у вас стоит изменение семейного статуса, то этот год подойдет для этого идеально. Вам придется совмещать личные отношения и общественную деятельность.
Остерегайтесь завистников, которые могут помешать вам на пути к успеху. Среди ваших недоброжелателей могут оказаться коллеги и даже близкие друзья.
Ваши отношения с родными и любимыми будут складываться самым лучшим образом в 2022 году. Но вот с новыми людьми в вашей жизни найти общий язык у вас не получится. Постарайтесь повысить навыки коммуникации, яснее выражайте свои мысли. Это поможет вам найти новых друзей и достигнуть успеха.
В этом году уделите внимание вашему здоровью. Будьте осторожны с питанием, откажитесь от вредных привычек, запишитесь в спортзал и бассейн.
2022 год принесет много перемен в вашу жизнь. Вам придется сделать важный шаг вперед или назад, но остаться на месте у вас точно не получится. Но в конечном итоге эти изменения помогут вам стать намного сильнее.
Будьте внимательнее в обществе, так как не всем людям можно доверять. Ваша доверчивость и открытость может принести проблемы.
В ближайшее время вас ожидают сильные эмоциональные перепады. Но даже в критической ситуации стоит удерживать в голове позитивные мысли. Новые знания и навыки будут даваться тяжело, но не отступайте от своих намеченных целей.
С родными и близкими придерживайтесь правил взаимного уважения. Помните о том, что сохранить добрые взаимоотношения намного важнее, чем доказать свою правоту.
Год начнется весьма сложно, с чувства фрустрации. У вас не будет желания двигаться дальше. Отгоняйте от себя такие мысли, и вы начнете маленькими шажками продвигаться вперед, к своему светлому будущему. Спасательным кругом в море неурядиц для вас станет работа.
Под конец года ваш путь станет радостным и принесет много приятных сюрпризов. Не забывайте о своих родных, вы для них являетесь главной поддержкой.
У вас есть все шансы в 2022 году стать лидером и повести за собой других людей, вдохновить их на трудовые и личные подвиги. Этот год поможет вам реализовать все свои таланты. Однако не будьте слишком самоуверенны и не зазнавайтесь.
Постарайтесь не испортить отношения с близкими людьми из-за излишнего эгоизма. Он будет мешать и вам – двигаться вперед.
Вам придется искать в 2022 году способы наладить отношения с членами вашей семьи. Мешать этому будут разные взгляды на какие-то вещи и попытки найти баланс не всегда будут успешными. Не сдавайтесь, вас ждет долгая работа над собой.
Не замыкайтесь в себе и чаще гуляйте, посещайте общественные места. Открытость миру и людям избавит вас от депрессии.
В прошлом году вы пережили сложный период и сейчас стоит взять тайм-аут и поискать новые источники вдохновения. В деловой сфере все будет складываться удачно, вы вырветесь вперед и сможете получить престижную должность.
Научитесь управлять эмоциями, так как именно это мешает вам идти по пути к своим целям.
Год будет насыщенным в плане поездок и получения новых знаний. Возможно, у вас появится желание переехать в другую страну или другой город. На ваше решение может повлиять человек из вашего прошлого.
Постарайтесь не забыть об отдыхе, иначе вы быстро выдохнетесь в погоне за лучшей жизнью. Умейте ждать, к вам все придет в нужный момент.
Рабочие дела в 2022 году будут очень стабильными. Особых потрясений, серьезных перемен или достижений ждать не стоит. Однако 2022 год принесет вам испытания, которые заставят вас пересмотреть какие-то ценности.
В этом году постарайтесь тратить ровно столько, сколько вы можете себе позволить. И не больше. Так как дыры в бюджете закрыть не получится.
Пришло ваше время ослабить хватку и начать наслаждаться плодами своих достижений. Но бдительности не теряйте. Если у вас есть подчиненные, то оставляйте ответственного на время вашего отсутствия. Или контролируйте все процессы самостоятельно.
Уделите больше времени ближайшим родственникам. Среди ваших друзей может оказаться предатель.
В 2022 году вас ждут очень крутые повороты событий. Есть вероятность сменить работу или открыть собственное дело.
Будьте более сдержанными в проявлении чувств и эмоций, так как есть риск необдуманных решений. И самые опасные могут быть приняты под воздействием минутного настроения.
Вам придется в 2022 году нагнать то, что вы давно уже упускали. Это в первую очередь касается сферы семейных отношений и воспитания детей. Все ваши усилия оправдают себя и подарят массу позитива.
Будьте внимательны к сигналам, которые будет подавать вам ваше тело. Не пренебрегайте даже легким ухудшением самочувствия.
В вашей жизни начнется белая полоса. У вас появится новая работа, хороший заработок, верные друзья и поддержка дорогих людей. Вас ждут события, которые запомнятся. Вы решитесь на крупное приобретение, которое принесет массу удовольствия.
Постарайтесь не тратить бездумно "свободные" деньги. Вам нельзя пускать их на ветер и тратить на азартные игры.
Ваша самоуверенность может застопорить все ваше развитие и прогресс в 2022 году. Вселенная может преподнести уроки, которые поставят вас на место.
Работайте над отношениями с вашим партнером, но не торопитесь с обручением и помолвкой. Отложите этот важный шаг до конца года.
Вашу жизнь в 2022 году украсит маленькое живое существо. Это может быть какое-то животное или птичка. Проявите добро к миру, и оно обязательно окупится.
Осторожность и добрые дела способны "сделать" ваш год. Будьте осторожны на дорогах и не превышайте скорость.
В начале года вы сможете взять под контроль управление своей собственной жизнью. Но при малейшей ошибке Вселенная сразу же вмешается. Некоторые неприятность в 2022 году будут посланы вас свыше, чтобы уберечь от более серьезных бед. Если сорвется какая-то поездка, значит вам туда было не нужно.
Летом обязательно возьмите отпуск и приведите свои силы в равновесие.
В 2022 году у вас будет получаться почти все, проблемы возникнут в личных договоренностях. Вас могут подвести в самый неожиданный момент, близкий человек может предать и это приведет к разрыву отношений.
Следуйте по своему намеченному пути, не сворачивайте с него, если считаете его правильным.
Не бывает одной сплошной полосы удачи. Следом за успехом всегда приходит провал. Это нужно для равновесия во Вселенной. Вам придется научиться самостоятельно решать многие бытовые вопросы.
Займитесь тренировкой свой психики и тела. Малоподвижный образ жизни может негативно сказаться на здоровье в будущем.
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