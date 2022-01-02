Гороскоп индейцев племени майя на 2022 год: что ждет все 19 знаков

Чэнь (2-21 января)

В 2022 году вы будете легко добиваться своих целей. Если одной из таких целей у вас стоит изменение семейного статуса, то этот год подойдет для этого идеально. Вам придется совмещать личные отношения и общественную деятельность.

Остерегайтесь завистников, которые могут помешать вам на пути к успеху. Среди ваших недоброжелателей могут оказаться коллеги и даже близкие друзья.

Йаш (22 января -10 февраля)

Ваши отношения с родными и любимыми будут складываться самым лучшим образом в 2022 году. Но вот с новыми людьми в вашей жизни найти общий язык у вас не получится. Постарайтесь повысить навыки коммуникации, яснее выражайте свои мысли. Это поможет вам найти новых друзей и достигнуть успеха.

В этом году уделите внимание вашему здоровью. Будьте осторожны с питанием, откажитесь от вредных привычек, запишитесь в спортзал и бассейн.

Сак (11 февраля - 2 марта)

2022 год принесет много перемен в вашу жизнь. Вам придется сделать важный шаг вперед или назад, но остаться на месте у вас точно не получится. Но в конечном итоге эти изменения помогут вам стать намного сильнее.

Будьте внимательнее в обществе, так как не всем людям можно доверять. Ваша доверчивость и открытость может принести проблемы.

Кех (2 - 22 марта)

В ближайшее время вас ожидают сильные эмоциональные перепады. Но даже в критической ситуации стоит удерживать в голове позитивные мысли. Новые знания и навыки будут даваться тяжело, но не отступайте от своих намеченных целей.

С родными и близкими придерживайтесь правил взаимного уважения. Помните о том, что сохранить добрые взаимоотношения намного важнее, чем доказать свою правоту.

Мак (23 марта - 11апреля)

Год начнется весьма сложно, с чувства фрустрации. У вас не будет желания двигаться дальше. Отгоняйте от себя такие мысли, и вы начнете маленькими шажками продвигаться вперед, к своему светлому будущему. Спасательным кругом в море неурядиц для вас станет работа.

Под конец года ваш путь станет радостным и принесет много приятных сюрпризов. Не забывайте о своих родных, вы для них являетесь главной поддержкой.

Канкин (12 апреля - 1 мая)

У вас есть все шансы в 2022 году стать лидером и повести за собой других людей, вдохновить их на трудовые и личные подвиги. Этот год поможет вам реализовать все свои таланты. Однако не будьте слишком самоуверенны и не зазнавайтесь.

Постарайтесь не испортить отношения с близкими людьми из-за излишнего эгоизма. Он будет мешать и вам – двигаться вперед.

Муан (2 - 21 мая)

Вам придется искать в 2022 году способы наладить отношения с членами вашей семьи. Мешать этому будут разные взгляды на какие-то вещи и попытки найти баланс не всегда будут успешными. Не сдавайтесь, вас ждет долгая работа над собой.

Не замыкайтесь в себе и чаще гуляйте, посещайте общественные места. Открытость миру и людям избавит вас от депрессии.

Паш (22 мая -10 июня)

В прошлом году вы пережили сложный период и сейчас стоит взять тайм-аут и поискать новые источники вдохновения. В деловой сфере все будет складываться удачно, вы вырветесь вперед и сможете получить престижную должность.

Научитесь управлять эмоциями, так как именно это мешает вам идти по пути к своим целям.

Кайяб (11 - 30 июня)

Год будет насыщенным в плане поездок и получения новых знаний. Возможно, у вас появится желание переехать в другую страну или другой город. На ваше решение может повлиять человек из вашего прошлого.

Постарайтесь не забыть об отдыхе, иначе вы быстро выдохнетесь в погоне за лучшей жизнью. Умейте ждать, к вам все придет в нужный момент.

Кумху (1 - 20 июля)

Рабочие дела в 2022 году будут очень стабильными. Особых потрясений, серьезных перемен или достижений ждать не стоит. Однако 2022 год принесет вам испытания, которые заставят вас пересмотреть какие-то ценности.

В этом году постарайтесь тратить ровно столько, сколько вы можете себе позволить. И не больше. Так как дыры в бюджете закрыть не получится.

Вайеб (21 - 25 июля)

Пришло ваше время ослабить хватку и начать наслаждаться плодами своих достижений. Но бдительности не теряйте. Если у вас есть подчиненные, то оставляйте ответственного на время вашего отсутствия. Или контролируйте все процессы самостоятельно.

Уделите больше времени ближайшим родственникам. Среди ваших друзей может оказаться предатель.

Поп (26 июля - 14 августа)

В 2022 году вас ждут очень крутые повороты событий. Есть вероятность сменить работу или открыть собственное дело.

Будьте более сдержанными в проявлении чувств и эмоций, так как есть риск необдуманных решений. И самые опасные могут быть приняты под воздействием минутного настроения.

Во (15 августа - 3 сентября)

Вам придется в 2022 году нагнать то, что вы давно уже упускали. Это в первую очередь касается сферы семейных отношений и воспитания детей. Все ваши усилия оправдают себя и подарят массу позитива.

Будьте внимательны к сигналам, которые будет подавать вам ваше тело. Не пренебрегайте даже легким ухудшением самочувствия.

Сип (4 - 23 сентября)

В вашей жизни начнется белая полоса. У вас появится новая работа, хороший заработок, верные друзья и поддержка дорогих людей. Вас ждут события, которые запомнятся. Вы решитесь на крупное приобретение, которое принесет массу удовольствия.

Постарайтесь не тратить бездумно "свободные" деньги. Вам нельзя пускать их на ветер и тратить на азартные игры.

Соц (24 сентября -13 октября)

Ваша самоуверенность может застопорить все ваше развитие и прогресс в 2022 году. Вселенная может преподнести уроки, которые поставят вас на место.

Работайте над отношениями с вашим партнером, но не торопитесь с обручением и помолвкой. Отложите этот важный шаг до конца года.

Сек (14 октября - 2 ноября)

Вашу жизнь в 2022 году украсит маленькое живое существо. Это может быть какое-то животное или птичка. Проявите добро к миру, и оно обязательно окупится.

Осторожность и добрые дела способны "сделать" ваш год. Будьте осторожны на дорогах и не превышайте скорость.

Шуль (3 - 22 ноября)

В начале года вы сможете взять под контроль управление своей собственной жизнью. Но при малейшей ошибке Вселенная сразу же вмешается. Некоторые неприятность в 2022 году будут посланы вас свыше, чтобы уберечь от более серьезных бед. Если сорвется какая-то поездка, значит вам туда было не нужно.

Летом обязательно возьмите отпуск и приведите свои силы в равновесие.

Йашкин (23 ноября -12 декабря)

В 2022 году у вас будет получаться почти все, проблемы возникнут в личных договоренностях. Вас могут подвести в самый неожиданный момент, близкий человек может предать и это приведет к разрыву отношений.

Следуйте по своему намеченному пути, не сворачивайте с него, если считаете его правильным.

Моль (13 декабря - 1 января)

Не бывает одной сплошной полосы удачи. Следом за успехом всегда приходит провал. Это нужно для равновесия во Вселенной. Вам придется научиться самостоятельно решать многие бытовые вопросы.

Займитесь тренировкой свой психики и тела. Малоподвижный образ жизни может негативно сказаться на здоровье в будущем.