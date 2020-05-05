Гороскоп на 5 травня: Тельця чекає сюрприз, а на Скорпіона зваляться проблеми

Гороскоп 2020 на сьогодні 5 травня обіцяє нові виклики і випробування знакам Зодіаку. Когось чекають доленосні зміни в цю дзеркальну дату 05.05.2020, а дехто відчує розчарування і може навіть впасти в депресію. А ось Рака, Терези і Стрільця точно буде супроводжувати удача.

Хто сьогодні може потрапити в неприємності, а кого зірки щедро обдарують шансами? Кому потрібно поберегти сили, а хто проживе день на межі своїх можливостей? Кому сьогодні пощастить у матеріальній сфері та у стосунках з коханими? Про все це ви дізнаєтеся з матеріалу Styler.

Гороскоп на сьогодні 5 травня: Овен (21 березня - 20 квітня)

Ймовірно, в цей день ви будете відстоювати свої погляди або ж захищати свій авторитет і гідність від нападок з боку "доброзичливців". Не виключено, що сьогодні ви зазнаєте невдачі в цій битві, тому астрологи радять стримати свій запал і тримати свої плани і ідеї при собі. Довірчі бесіди з малознайомими людьми ні до чого доброго не приведуть.

Гороскоп на сьогодні 5 травня: Телець (21 квітня - 21 травня)

Ваші оптимізм і наполегливість зумовлять ряд позитивних ситуацій. Вірогідні хороші новини, сюрпризи, яких ви вже точно не чекали. Постарайтеся завершити важливі справи до другої половини дня. Можливо, ввечері вам доведеться вирішувати сімейні проблеми. Хороший день для косметичних процедур і занять спортом.

Гороскоп на сьогодні 5 травня: Близнюки (22 травня - 21 червня)

День вдалий для нових знайомств і переговорів. Ваші оптимізм, легкість у спілкуванні і вроджена харизма допоможуть в просуванні і в отриманні прибутку в майбутньому. Постарайтеся завершити важливі справи до другої половини дня. Попри сприятливий прогноз, виникне ризик депресій. Астрологи рекомендують в цей день уникати спокус.

Гороскоп на сьогодні 5 травня: Рак (22 червня - 22 липня)

Можливо, що цей день розпочнеться з приємних звісток, продовжиться великими сюрпризами і закінчиться загальним визнанням. Постарайтеся завершити важливі справи і закінчити давні суперечки з родичами. Важливо сьогодні все встигнути, не хвилюйтеся, сил у вас вистачить.

Гороскоп на сьогодні 5 травня: Лев (23 липня - 21 серпня)

З незалежних від вас причин всі ваші зусилля не принесуть значних результатів. Не виключено, що сьогодні вам не вдасться змінити хід подій на свою користь. Зірки рекомендують присвятити день підбиванню підсумків, звільненню від накопичених справ і проблем. Ввечері у чоловіків-Левів ймовірне погіршення самопочуття.

Гороскоп на сьогодні 5 травня: Діва (22 серпня - 23 вересня)

День відмінно підійде для переговорів. А якщо у вас до того ж характер альтруїста і миротворця, ви можете примирити двох давніх ворогів. Не виключено, що вам доведеться відстоювати свої погляди. Зірки рекомендують захищати свої інтереси і не дозволяти собі потрапити під чийсь вплив.

Гороскоп на сьогодні 5 травня: Терези (24 вересня - 23 жовтня)

Ваш оптимізм, легкість у спілкуванні і заступництво впливових знайомих допоможуть вирішити всі наболілі проблеми, завершити важливі справи і запланувати нові. Удача сьогодні усміхнеться вам на всі 32 зуби, тому дерзайте і не втрачайте даровані шанси!

Гороскоп на сьогодні 5 травня: Скорпіон (24 жовтня - 22 листопада)

Сьогодні Скорпіонів чекає важкий день, наповнений душевним дискомфортом. Вас чекають великі і неприємні зміни, якими буде ознаменована наступний тиждень, а може, й місяць - вони пов'язані з дітьми, з родичами. Не перенапружуйтеся фізично і розумово. Астрологи рекомендують усамітнення і відпочинок.

Гороскоп на сьогодні 5 травня: Стрілець (23 листопада - 22 грудня)

Сьогодні ваші чари і легкість в спілкуванні допоможуть завести ряд корисних знайомств, які дуже знадобляться в майбутньому. Щоб уникнути розчарувань або фінансових втрат, уважно ставтеся до справ, пов'язаних з покупками або з оформленням документів. Побачений сьогодні сон здійсниться через тиждень.

Гороскоп на сьогодні 5 травня: Козоріг (23 грудня - 20 січня)

Не виключено, що вам доведеться відстоювати свої погляди або вимагати від партнера виконання зобов'язань. Зірки рекомендують Козорогу активно захищати свої інтереси, не йти на компроміси і не дозволяти собі потрапляти під чийсь вплив.

Гороскоп на сьогодні 5 травня: Водолій (21 січня - 19 лютого)

Сприятливий день для спілкування з начальством, звернення із скаргами - питання буде вирішено на вашу користь. Поради і посередництво друзів можуть виявитися досить ефективними. Сьогодні не можна проявляти жадібність, надмірну обачність, підозрілість. Довіртеся близьким людям.

Гороскоп на сьогодні 5 травня: Риби (20 лютого - 20 березня)

Пасивний, важкий день. Багатьом Рибам буде складно втягнутися в роботу. Можливо, захочеться змінити сферу діяльності. Однак уникайте занепадницьких настроїв. Не звалюйте на себе нові обов'язки і спокійно розберіться з колишніми справами.

Отже, сприятливо сьогодні день складеться для Тільця, Близнюків, Рака, Діви, Терезів, Стрільця. А ось Овну, Леву, Скорпіону, Козорогу, Водолію і Рибам потрібно бути обережними.

Раніше ми писали, що дворазовий переможець "Битви екстрасенсів" Хаял Алекперов розповів, які знаки Зодіаку чекають неприємності зі здоров'ям у травні 2020 року.