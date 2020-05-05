Гороскоп на 5 мая: Тельца ждет сюрприз, а на Скорпиона свалятся проблемы

Гороскоп 2020 на сегодня 5 мая сулит новые вызовы и испытания знакам Зодиака. Кого-то ждут судьбоносные перемены в эту зеркальную дату 05.05.2020, а кое-кто испытает разочарование и может даже впасть в депрессию. А вот Раку, Весам и Стрельцу точно будет сопутствовать удача.

Кто сегодня может угодить в неприятности, а кого звезды щедро одарят шансами? Кому нужно поберечь силы, а кто проживет день на пределе своих возможностей? Кому сегодня посчастливится в материальной сфере и в отношениях с любимыми? Обо всем этом вы узнаете из материала Styler.

Гороскоп на сегодня 5 мая: Овен (21 марта - 20 апреля)

Вероятно, в этот день вы будете отстаивать свои взгляды или же защищать свой авторитет и достоинство от нападок со стороны "доброжелателей". Не исключено, что сегодня вы потерпите неудачу в этой битве, поэтому астрологи советуют умерить свой пыл и держать свои планы и идеи при себе. Доверительные беседы с малознакомыми людьми ни к чему хорошему не приведут.

Гороскоп на сегодня 5 мая: Телец (21 апреля - 21 мая)

Ваши оптимизм и упорство обусловят ряд позитивных ситуаций. Вероятны хорошие новости, сюрпризы, которых вы уж точно не ждали. Постарайтесь завершить важные дела ко второй половине дня. Возможно, вечером вам придется решать семейные проблемы. Хороший день для косметических процедур и занятий спортом.

Гороскоп на сегодня 5 мая: Близнецы (22 мая - 21 июня)

День хорош для новых знакомств и переговоров. Ваши оптимизм, легкость в общении и врожденная харизма помогут в продвижении и в получении прибыли в будущем. Постарайтесь завершить важные дела ко второй половине дня. Несмотря на благоприятный прогноз, возникнет риск депрессий. Астрологи рекомендуют в этот день избегать соблазнов.

Гороскоп на сегодня 5 мая: Рак (22 июня - 22 июля)

Возможно, что этот день начнется с приятных известий, продолжится большими сюрпризами и закончится всеобщим признанием. Постарайтесь завершить важные дела и закончить давние споры с родственниками. Важно сегодня все успеть, не волнуйтесь, сил у вас хватит.

Гороскоп на сегодня 5 мая: Лев (23 июля - 21 августа)

По независящим от вас причинам все ваши усилия не принесут значительных результатов. Не исключено, что сегодня вам не удастся изменить ход событий в вашу пользу. Звезды рекомендуют посвятить день подведению итогов, освобождению от накопившихся дел и проблем. Вечером у мужчин-Львов вероятно ухудшение самочувствия.

Гороскоп на сегодня 5 мая: Дева (22 августа - 23 сентября)

День отлично подойдет для переговоров. А если у вас к тому же характер альтруиста и миротворца, вы можете примирить двух давних врагов. Не исключено, что вам придется отстаивать свои взгляды. Звезды рекомендуют защищать свои интересы и не позволять себе попадать под чье-то влияние.

Гороскоп на сегодня 5 мая: Весы (24 сентября - 23 октября)

Ваш оптимизм, легкость в общении и покровительство влиятельных знакомых помогут решить все наболевшие проблемы, завершить важные дела и запланировать новые. Удача сегодня улыбнется вам на все 32 зуба, поэтому дерзайте и не упускайте дарованные шансы!

Гороскоп на сегодня 5 мая: Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сегодня Скорпионов ждет трудный день, наполненный душевным дискомфортом. Вас ждут большие и неприятные перемены, которыми будет ознаменована следующая неделя, а может, и месяц - они связаны с детьми, с родственниками. Не перенапрягайтесь физически и умственно. Астрологи рекомендуют уединение и отдых.

Гороскоп на сегодня 5 мая: Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Сегодня ваши чары и легкость в общении помогут завести ряд полезных знакомств, которые очень пригодятся в будущем. Чтобы избежать разочарований или финансовых потерь, внимательно относитесь к делам, связанным с покупками или с оформлением документов. Увиденный сегодня сон исполнится через неделю.

Гороскоп на сегодня 5 мая: Козерог (23 декабря - 20 января)

Не исключено, что вам придется отстаивать свои взгляды или требовать от партнера исполнения обязательств. Звезды рекомендуют Козерогу активно защищать свои интересы, не идти на компромиссы и не позволять себе попадать под чье-либо влияние.

Гороскоп на сегодня 5 мая: Водолей (21 января - 19 февраля)

Благоприятный день для общения с начальством, обращения с жалобами - вопросы будут решены в вашу пользу. Советы и посредничество друзей могут оказаться весьма эффективными. Сегодня нельзя проявлять жадность, чрезмерную осмотрительность, подозрительность. Доверьтесь близким людям.

Гороскоп на сегодня 5 мая: Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Пассивный, тяжелый день. Многим Рыбам сложно будет втянуться в работу. Возможно, захочется сменить сферу деятельности. Однако избегайте упаднических настроений. Не взваливайте на себя новые обязанности и спокойно разберитесь с прежними делами.

Итак, благоприятно сегодня день сложится для Тельца, Близнецов, Рака, Девы, Весов, Стрельца. А вот Овну, Льву, Скорпиону, Козерогу, Водолею и Рыбам нужно быть осторожными.

Ранее мы писали, что двукратный победитель "Битвы экстрасенсов" Хаял Алекперов рассказал, какие знаки Зодиака ждут неприятности со здоровьем в мае 2020 года.