Гороскоп на 11 квітня: у Тельців з вух піде пар, а Терезам краще помовчати

Гороскоп на сьогодні 11 квітня для всіх знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Астрологи в гороскопі на 11 квітня повідомили, хто в цей день може досягти висот, а хто наламає дров у стосунках з близькими. Детальний гороскоп - в матеріалі Styler

Гороскоп 2020 на сьогодні, 11 квітня, всім знакам Зодіаку склали астрологи. Положення планет в суботу буде сприяти конфліктам, гордовитості, гострим словам і надлишку енергії. Звернути гори сьогодні зможуть Овни, Тельці й Терези.

Хто 11 квітня зможе добитися висот? Кому сьогодні варто бути обережним, а хто зробить важливий крок? Про все це та інше ви зможете дізнатися в сьогоднішньому гороскопі на 11 квітня.

Овен (21.03 - 20.04)

Овен отримає непогану можливість реалізувати свої геніальні задуми. Якщо ж таких немає, зараз саме час їх отримати і спробувати швиденько втілити їх у життя. Не факт, звичайно, що все пройде ідеально гладко, але шансів на успіх у таких справах набагато більше звичайного.

Телець (21.04 - 20.05)

Якщо з самого ранку з вух Тельця почне йти пар, не лякайтеся - це від надлишку енергії. Активність Тільця в цей день буде так висока, що він зможе якщо і не звернути гори, то хоча б не залишати недороблених справ. У Тельця прокинеться ще одна якість: рішучість у думках і вчинках, ну а з тактовністю виникнуть проблеми.

Близнюки (21.05 - 21.06)

В суботу обставини будуть підганяти і квапити Близнюків. Весь день пройде в різноманітних клопотах і турботах. Але здебільшого клопоти обіцяють бути позитивними, і зусилля Близнюків не пропадуть даремно. А от щодо того, щоб розслабитися і зайнятися собою - такий шанс Близнюкам випаде тільки ближче до вечора.

Рак (22.06 - 22.07)

Рак буде відмінно розв'язувати питання, пов'язані з організацією і плануванням. Плани, складені в суботу, будуть відрізнятися простотою і ефективністю. Сьогодні жодна деталь не вислизне від уваги Рака. Єдине, чого йому слід уникати, так це зайвої прискіпливості. Навіть невелика недбалість може викликати у Рака якщо і не бурю, то, як мінімум, бажання побурчати.

Лев (23.07 - 23.08)

Лев буде страждати від повної відсутності дипломатичності. В його судженнях то і справа буде прослизати нещадна різкість. Астрологи радять про самолюбство оточуючих все ж не забувати, інакше день може пройти в нескінченних і абсолютно безглуздих конфліктах з рідними і близькими людьми.

Діва (24.08 - 23.09)

Діві краще взятися за давно назрілі домашні справи, які відкладалися до кращих часів. Зірки гороскопу схиляють Діву діяти швидко, чітко і ефективно. Можна нарешті взятися за ремонт, який відкладався бозна відколи, або хоча б зробити в квартирі давно заплановану перестановку.

Терези (24.09 - 23.10)

Вони сьогодні можуть знайти масу застосувань своїм різноманітним талантам. Справи в цей день будуть вдаватися їм значно легше звичайного, а знайдені рішення - відрізнятися дотепністю, простотою і ефективністю. А от у спілкуванні з оточуючими Терезам краще стежити за своїм язиком, ваші гостроти можуть образити близьких.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Скорпіону варто зайнятися своєю бухгалтерією, особливо це стосується свого власного гаманця. Скорпіон зможе остаточно переконатися в тому, що гроші люблять рахунок. Розумний розподіл коштів дозволить йому викроїти гроші на бажані покупки і разом з тим уникнути зовсім вже непотрібних витрат.

Стрілець (23.11 - 21.12)

Для Стрільця актуально пам'ятати, що зі словами треба бути обережніше. Невгамовне прагнення до щирості, яке буде охоплювати Стрільця в цей день, можливо, і гідно поваги, але може, вам все-таки не варто різати очі оточуючим правдою-маткою? Астрологи кажуть, що можна і пошкодувати про це.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Від Козерога планети вимагають рішучості і чіткості, а от сам він цих якостей в собі як раз відчувати і не буде. Необхідність приймати в цей день будь-які рішення буде дратувати й гнітити Козерога. З цієї причини на сьогоднішній день краще не будуйте ніяких серйозних планів і, по можливості, відкладіть важливе на потім.

Водолій (21.01 - 20.02)

Водолій може серйозно захопитися якимись фантастичними ідеями та планами. Дещо з цих задумів, ймовірно, виявиться цікавим. Але в цілому Водолію дуже не завадить бути трохи реалістичніше. Астрологи радять не надто захоплюватися фантазіями, а тим більше - складними схемами.

Риби (21.02 - 20.03)

Рибам не завадить розгребти завали в особистому житті. Вам потрібно все гарненько обдумати, без жалю відкинувши ті стосунки, в яких не видно перспектив. І навпаки - поставити на перший план ті, де шанси домогтися успіху максимальні. Цим справам Рибам потрібно присвятити день. Головне, не ускладнювати ситуацію, все дуже просто.

Сьогодні Овни будуть генерувати геніальні ідеї, Тельці будуть неймовірно активні, Близнюки будуть у клопотах, Раки займуться плануванням, а Леви нарвуться на конфлікт. Діві варто зайнятися ремонтом, Терези можуть образити близьких, а Скорпіонам слід порахувати гроші, Стрільці будуть гострими на язик, Козероги будуть лінуватися, Водолії - літати в хмарах, а Риби будуть розв'язувати проблеми в особистому житті.

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