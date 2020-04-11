Гороскоп на 11 апреля: у Тельцов из ушей пойдет пар, а Весам лучше помолчать

Гороскоп на сегодня 11 апреля для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи в гороскопе на 11 апреля сообщили, кто в этот день может добиться высот, а кто наломает дров в отношении с близкими. Подробный гороскоп - в материале Styler

Гороскоп 2020 на сегодня, 11 апреля, всем знакам Зодиака составили астрологи. Положение планет в субботу будет способствовать конфликтам, надменности, острым словам и избытку энергии. Свернуть горы сегодня смогут Овны, Тельцы и Весы.

Кто 11 апреля сможет добиться высот? Кому сегодня стоит быть осторожным, а кто сделает важный шаг? Обо всем этом и другом вы сможете узнать в сегодняшнем гороскопе на 11 апреля.

Овен (21.03 - 20.04)

Овен получит неплохую возможность реализовать свои гениальные задумки. Если же таких нет, сейчас самое время их заиметь и попытаться быстренько претворить их в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах гораздо больше обычного.

Телец (21.04 - 20.05)

Если с самого утра из ушей Тельца начнет идти пар, не пугайтесь - это от избытка энергии. Активность Тельца в этот день будет так высока, что он сможет если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. У Тельца проснется еще одно качество: решительность в мыслях и поступках, ну а с тактичностью возникнут проблемы.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В субботу обстоятельства будут подгонять и поторапливать Близнецов. Весь день пройдет в разнообразных хлопотах и заботах. Но по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Близнецов не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой - такой шанс Близнецам выпадет только ближе к вечеру.

Рак (22.06 - 22.07)

Рак будет отлично решать вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в субботу, будут отличаться простотой и эффективностью. Сегодня ни одна деталь не ускользнет от внимания Рака. Единственное, чего ему следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность может вызвать у Рака если и не бурю, то, как минимум, желание поворчать.

Лев (23.07 - 23.08)

Лев будет страдать от полного отсутствия дипломатичности. В его суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. Астрологи советуют о самолюбии окружающих все же не забывать, иначе день может пройти в бесконечных и совершенно бессмысленных конфликтах с родными и близкими людьми.

Девы (24.08 - 23.09)

Деве лучше всего взяться за давно назревшие домашние дела, которые откладывались до лучших времен. Звезды гороскопа склоняют Деву действовать быстро, четко и эффективно. Можно наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.

Весы (24.09 - 23.10)

Они сегодня могут найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться им значительно легче обычного, а найденные решения - отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Весам лучше следить за своим языком, ваши остроты могут обидеть близких.

Скорпионы (24.10 - 22.11)

Скорпиону следует заняться своей бухгалтерией, особенно это касается своего собственного кошельку. Скорпион сможет окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит ему выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Для Стрельца актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Стрельца в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Астрологи говорят, что можно и пожалеть об этом.

Козерог (22.12 - 20.01)

От Козерога планеты требуют решительности и четкости, а вот сам он этих качеств в себе как раз ощущать и не будет. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Козерога. По этой причине на сегодняшний день лучше не стройте никаких серьезных планов и, по возможности, отложите дела на потом.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолей может серьезно увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-какая из этих задумок, вероятно, окажется любопытной. Но в целом Водолею очень не помешает быть чуточку реалистичнее. Астрологи советуют не слишком увлекаться фантазиями, а тем более - сложными схемами.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам не помешает разгрести завалы в личной жизни. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив те отношения, в которых не видно перспектив. И наоборот - поставить на первый план те, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Рыбам и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию, все очень просто.

Сегодня Овны будут продуцировать гениальные идеи, Тельцы будут невероятно активны, Близнецы будут в хлопотах, Раки займутся планированием, а Львы нарвутся на конфликт. Деве стоит заняться ремонтом, Весы могут обидеть близких, а Скорпионам следует посчитать деньги, Стрельцы будут острыми на язык, Козероги будут лениться, Водолеи - летать в облаках, а Рыбы будут решать проблемы в личной жизни.

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