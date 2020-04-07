Грошовий гороскоп на квітень: названо найбільш везучі знаки Зодіаку

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на квітень 2020 обіцяє трьома знаками Зодіаку фінансове везіння

Гороскоп 2020 розкаже, кому із знаків Зодіаку у квітні пощастить з фінансами. Астрологи назвали трьох щасливчиків, для яких другий місяць весни буде сповнений перемогами, звершеннями та масою приємних моментів. Чи ви водите в число щасливчиків, ви зможете дізнатися з матеріалу Styler.

Тельці

Тельців чекає дуже урожайний період. Гроші ви будете отримувати регулярно і з різних джерел, але це не означає, що їх можна витрачати бездумно. Астрологи радять відмовитися від придбання тих товарів, без яких ви можете обійтися. Уважно вивчіть коло наближених, в числі яких можуть знайтися ті, хто прагне скористатися вашою добротою і стабільним матеріальним становищем. Навчіться говорити "ні" тим, хто явно зловживає вашою щедрістю.

А ось частину грошей краще залишити на "чорний день", який може наступити вже на початку травня.

Близнюки

Близнюкам зірки у квітні обіцяють удачу в грошовому плані. І мова йде не про раптовий виграш в лотерею, а про пристойну суму, яку вам нарахують за виконану роботу додатково. Астрологи радять не сподіватися на допомогу ззовні, а намагатися самостійно збільшити дохід. При цьому слід готуватися до того, що витрат у квітні все ж буде чимало.

І хоча Близнюкам буде щастити у квітні з грошима, астрологи радять бути обережними, оскільки необдумані витрати можуть звести нанівець всі заробітки.

Козероги

Астрологи попереджають Козерогів про те, що в цьому місяці не все буде залежати від них. Деяким представникам цього знаку зодіаку не вдасться зрушитися з мертвої точки. А ось інші досягнуть значного прогресу. Їхня матеріальна база буде зміцнюватися з кожним днем.

Якщо ж ви все ж ви опинитеся в скрутному положенні, не поспішайте лаяти себе, списувати все на ваші недоліки. Це просто урок, який вам піднесла доля.

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