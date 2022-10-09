Гороскоп с 10 по 16 октября: что ждет всех нас в это особенное время

Полнолуние в Овне

С 10 по 12 октября на нас будет влиять полнолуние в знаке Овна. Это усилит активность, любопытство, желание действовать, инициировать. Полнолуние акцентирует внимание на темах личного самовыражения, а также на взаимоотношениях с другими людьми в формате "я - мой партнер".

Может быть некоторая поспешность в действиях, причина которой - эмоции. Это хорошее время, чтобы корректировать личные планы и цели. Благоприятно пересмотреть список задач и изменить режим работы и отдыха и начать прививать себе новую полезную привычку.

Особенно благоприятно направлять свою энергию в физическую активность. Люди, которые давно планировали начать заниматься спортом, в это время могут быть наиболее решительны.

Меркурий в Весах

13-14 октября будут работать творческие энергии. Меркурий снова вернется в знак Весов, что сделает мышление людей более легким и подвижным. Вблизи этого дня многие люди вернутся к вопросам конца августа или начала сентября, может потребоваться повторно их рассмотреть.

Также могут "всплыть" ошибки и недочеты, допущенные в недавнем времени, особенно в документах, договоренностях.

Особенно удачным может стать коллективная творческая деятельность – можно провести хорошо время с мастер-классами рисования, танцев, вокала, кулинарии, блогерства, и любыми другими интересными мероприятиями.

Это период мечты и романтической настроенности, хорошо подойдет и для приятного разговора и встречи.

Выходные - отличное время для разрядки

К активностям будут относиться суббота, воскресенье, 15-16 октября. Многие ощущают раздражение и внутренний напряг. Для того чтобы избежать негативных воздействий, стоит позаботиться о спорте и отдыхе, йоге и энергичных практиках – они поспособствуют направить энергии в нужную сторону.

В воскресенье важно не спешить и не принимать решения на эмоциях, стоит попытаться услышать кого-то другого и искать компромиссы. Для совместной активности также хорош день, который способствует укреплению взаимоотношений.