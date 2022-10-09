Гороскоп с 10 по 16 октября: что ждет всех нас в это особенное время

Гороскоп с 10 по 16 октября расскажет о важных событиях, которые могут в той или иной мере повлиять на жизнь каждого из нас.
Прогнозом поделилась астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.
С 10 по 12 октября на нас будет влиять полнолуние в знаке Овна. Это усилит активность, любопытство, желание действовать, инициировать. Полнолуние акцентирует внимание на темах личного самовыражения, а также на взаимоотношениях с другими людьми в формате "я - мой партнер".
Может быть некоторая поспешность в действиях, причина которой - эмоции. Это хорошее время, чтобы корректировать личные планы и цели. Благоприятно пересмотреть список задач и изменить режим работы и отдыха и начать прививать себе новую полезную привычку.
Особенно благоприятно направлять свою энергию в физическую активность. Люди, которые давно планировали начать заниматься спортом, в это время могут быть наиболее решительны.
13-14 октября будут работать творческие энергии. Меркурий снова вернется в знак Весов, что сделает мышление людей более легким и подвижным. Вблизи этого дня многие люди вернутся к вопросам конца августа или начала сентября, может потребоваться повторно их рассмотреть.
Также могут "всплыть" ошибки и недочеты, допущенные в недавнем времени, особенно в документах, договоренностях.
Особенно удачным может стать коллективная творческая деятельность – можно провести хорошо время с мастер-классами рисования, танцев, вокала, кулинарии, блогерства, и любыми другими интересными мероприятиями.
Это период мечты и романтической настроенности, хорошо подойдет и для приятного разговора и встречи.
К активностям будут относиться суббота, воскресенье, 15-16 октября. Многие ощущают раздражение и внутренний напряг. Для того чтобы избежать негативных воздействий, стоит позаботиться о спорте и отдыхе, йоге и энергичных практиках – они поспособствуют направить энергии в нужную сторону.
В воскресенье важно не спешить и не принимать решения на эмоциях, стоит попытаться услышать кого-то другого и искать компромиссы. Для совместной активности также хорош день, который способствует укреплению взаимоотношений.
Ранее мы писали, что октябрь 2022 года повернет жизнь трех знаков Зодиака на 180 градусов.
Также читайте, каким знакам Зодиака написано на роду быть миллионерами.