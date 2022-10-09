Гороскоп з 10 по 16 жовтня: що чекає на всіх нас у цей особливий час

Повня в Овні

З 10 по 12 жовтня на нас впливатиме повний місяць у знаку Овна. Це посилить активність, цікавість, бажання діяти, ініціювати. Повня акцентує увагу на темах особистого самовираження, а також на взаєминах з іншими людьми у форматі "я - мій партнер".

Можлива деяка поспішність у діях, причина якої - емоції. Це гарний час, щоб коригувати особисті плани та цілі. Сприятливо переглянути список завдань та змінити режим роботи та відпочинку й почати прищеплювати собі нову корисну звичку.

Особливо сприятливо спрямовувати свою енергію у фізичну активність. Люди, які давно планували розпочати займатися спортом, у цей час можуть бути найрішучішими.

Меркурій у Терезах

13-14 жовтня працюватимуть творчі енергії. Меркурій знову повернеться в знак Терезів, що зробить мислення людей легшим та рухливішим. Поблизу цього дня багато людей повернуться до питань кінця серпня чи початку вересня, може знадобитися повторно їх розглянути.

Також можуть "випливти" помилки і недоліки, допущені в недавньому часі, особливо в документах, домовленостях.

Особливо вдалим може стати колективна творча діяльність – можна провести добре час із майстер-класами малювання, танців, вокалу, кулінарії, блогерства та будь-якими іншими цікавими заходами.

Це період мрії та романтичної налаштованості, добре підійде і для приємної розмови та зустрічі.

Вихідні - чудовий час для розрядки

До активностей відноситимуться субота, неділя, 15-16 жовтня. Багато хто відчуває роздратування і внутрішнє напруження. Для того, щоб уникнути негативних впливів, варто подбати про спорт і відпочинок, йогу та енергійні практики – вони сприяють направити енергії в потрібний бік.

У неділю важливо не поспішати та не приймати рішення на емоціях, варто спробувати почути когось іншого та шукати компроміси. Для спільної активності також є хороший день, який сприяє зміцненню взаємовідносин.