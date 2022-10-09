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Октябрь 2022 года повернет жизнь трех знаков Зодиака на 180 градусов

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Воскресенье 09 октября 2022 06:30
Октябрь 2022 года повернет жизнь трех знаков Зодиака на 180 градусов Гороскоп 2022 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на октябрь 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, жизнь которых может кардинально перевернуться под углом 180 градусов.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Дева

В октябре 2022 года будьте готовы к успешному продвижению вверх по карьерной лестнице и дополнительным доходам. Рост числа клиентов и увеличение доходов – такие перспективы порадуют многих активных и практических Дев.

Максимально используйте период до конца месяца по своему продвижению или поиску работы. Полезно установить новые полезные связи, которые в дальнейшем скорее всего принесут прибыль.

Хорошее время для любых дел, связанных с финансами, а также для поиска финансовой помощи.

Весы

Октябрь 2022 – это месяц Весов. Удачное время для знакомств, решения вопросов, касающихся любви и партнерства, а также для общественной и дипломатической, юридической и политической деятельности.

Высокая вероятность приобретения жилья за границей или других больших приобретений в доме, обновления мебели и интерьера.

Также семейный бюджет пополнится доходами партнеров. Благоприятные поездки и переезд за границу, возможно, вы получите долгожданные документы или визу.

Водолей

У Водолеев в октябре 2022 года может быть прорыв в творческих профессиях или спорте. Также вы сможете встретить свою любовь, или наоборот придется расстаться со своим любовником из-за непреодолимых обстоятельств.

Удачное время для политической деятельности, обучения, повышения квалификации, стажировки за границей. Благоприятное время для поиска деловых связей за границей, поездок за границу, вовлечение в партнерство иностранных фирм, предприятий, обществ.

Возможен приход денег во время пребывания за границей или получения денег из-за границы.

Также читайте полный гороскоп для каждого знака Зодиака на октябрь 2022 года.

Раньше мы писали, каким знакам Зодиака написано на роду быть миллионерами.

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