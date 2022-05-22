Гороховський звернувся до НБУ через курс долара

"У нас завжди в додатку був єдиний курс - для операцій з картами, для обміну всередині програми та для ФОП... Тому що це вірно. Наявність різних курсів - це складно", - зазначив підприємець.

Сьогоднішні обмеження змушують Monobank зробити різні курси, розповів він та звернув увагу, що за операціями в додатку та операціями ФОПів курс не може відрізнятися більш ніж на 1% від курсу Нацбанку, а за картковими транзакціями та обміну у відділеннях, яких у Monobank немає - може.

"Ну і виходить "красиво" - продавати валюту ФОПам ми не можемо, а купувати у них валюту можна лише за курсом НБУ+1%. ФОПи "щасливі"", - пише Гороховський.

Так, розповів співзасновник Monobank, продаж валюти клієнтам під транзакції за кордоном - величезні обсяги, раніше обмежені +10% від курсу НБУ - тепер втратили обмеження й "тут виходить "дилема ув'язненого" - всі чекають, хто з банків перший поставить ринковий курс по картах (~36-37) і від кого втечуть всі клієнти в банки, які поки курс не поставили".

"Ми хочемо дати клієнтам ФОП валютну картку, щоб вони не продавали валюту за неринковим курсом. Але я все ж таки прошу НБУ подивитися на цю ситуацію очима клієнтів та обговорити з банками як зробити так, щоб були і вовки ситі та вівці цілі. Здається, щось не те з цими обмеженнями", - йдеться в публікації.