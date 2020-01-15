ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Польоти в літаках стануть приємніше: українцям зробили несподіваний сюрприз

STYLERЖиття    15.01.2020 - 15:39
Польоти в літаках стануть приємніше: українцям зробили несподіваний сюрприз
Українці зможуть користуватися інтернетом під час польотів (фото: колаж РБК-Україна)

Українцям дозволили користуватися інтернетом в літаках

Українські мандрівники тепер зможуть користуватися інтернетом під час польотів на літаках. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на черговому засіданні уряду.

Крім того, розширюється діапазон для мобільного зв'язку, що допоможе жителям маленьких сіл і віддалених регіонів користуватися інтернетом.

Також уряд прийняв антикорупційне рішення в цьому напрямку. Тепер частоти, призначені для 5G, будуть розподілятися між мобільними операторами тільки через відкриті тендери. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що з початку 2020 року авіакомпанія SkyUp змінила правила перевезення багажу, тварин і пасажирів. Крім того, змінилися і правила перевезення дітей, як на території України, так і за межами країни.

Раніше ми писали про те, що потрібно робити і куди звертатися, якщо з багажем під час авіаперевезення щось сталося. Часто буває, що після перельоту виявляється, що на багажі з'явилися пошкодження або подряпини. Також багаж може бути просто втрачено.

Такі ситуації відбуваються з українцями досить часто, і потрібно знати, що за багаж з початку і до кінця його перевезення відповідає авіакомпанія.

У Шереметьєво сталася нова НП з Sukhoi Superjet: всі деталі і фото Авіакатастрофа МАУ в Ірані: ЗМІ відтворили смертельний рейс в деталях
Новини України УкраїнаЛітак
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся