Польоти в літаках стануть приємніше: українцям зробили несподіваний сюрприз

Українці зможуть користуватися інтернетом під час польотів (фото: колаж РБК-Україна)

Українцям дозволили користуватися інтернетом в літаках

Українські мандрівники тепер зможуть користуватися інтернетом під час польотів на літаках. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на черговому засіданні уряду.

Крім того, розширюється діапазон для мобільного зв'язку, що допоможе жителям маленьких сіл і віддалених регіонів користуватися інтернетом.

Також уряд прийняв антикорупційне рішення в цьому напрямку. Тепер частоти, призначені для 5G, будуть розподілятися між мобільними операторами тільки через відкриті тендери. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що з початку 2020 року авіакомпанія SkyUp змінила правила перевезення багажу, тварин і пасажирів. Крім того, змінилися і правила перевезення дітей, як на території України, так і за межами країни.

Раніше ми писали про те, що потрібно робити і куди звертатися, якщо з багажем під час авіаперевезення щось сталося. Часто буває, що після перельоту виявляється, що на багажі з'явилися пошкодження або подряпини. Також багаж може бути просто втрачено.

Такі ситуації відбуваються з українцями досить часто, і потрібно знати, що за багаж з початку і до кінця його перевезення відповідає авіакомпанія.