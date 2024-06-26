Не рябина и черника. Названа целебная "королева ягод"

В Украине эту ягоду можно купить или вырастить самостоятельно. Она уникальна по вкусу и имеет ценные оздоровительные свойства. Если вы еще не пробовали, обязательно сделайте это. Речь идет об ирге.

Что это за чудо-ягода и почему ее стоит есть, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Что такое ирга

Одной из таких малоизвестных культур является ирга. Ее плоды размером и формой подобны голубике. Вкус выразительно сладкий с приятным ароматом. Идеально подходит как для употребления в свежем виде, так и для переработки: ее можно замораживать и высушивать.

Вкус ягод сладкий и мягкий, поскольку они содержат относительно мало кислоты. Это отличает их от вкуса терпко-кислых плодов черноплодной рябины, с которыми плоды поначалу можно спутать.

Плод ягоды имеет сине-фиолетовую кожуру со светлой мякотью под ней. Он содержит мелкие темно-красные семена, напоминающие сплющенную форму семян груши.

Чем полезна ирга?

Ирга считается более полезной, чем другие ягоды, благодаря высокому содержанию антоцианов. Это сине-фиолетовые антиоксиданты, особенно полезные для кровеносной системы, которые, в частности, защищают мелкие кровеносные сосуды. Также они полезны для зрения благодаря содержанию в них соединений каротина, например лютеина.

Уровень антоцианов в плодах ирги составляет 25-79 мг на порцию 100 г, это больше, чем у черники американской и лесной ежевики. Содержимое белка, жира и клетчатки также выше, а также ингредиентов, таких как витамины группы В и минералы, включая: марганец, магний, железо, кальций, калий и медь.

Ирга очень полезна здоровью (фото: wikipedia.org)

В плодах также содержатся вещества из группы токоферолов (витамин Е), стерины и полиненасыщенные жирные кислоты. Эти соединения также поддерживают здоровье кровеносных сосудов, защищая их эпителии. Они также полезны для кожи.

Ценные антиоксиданты из группы фенольных соединений включают кроме антоцианов также хлорогеновую кислоту, катехины и рутин.

Это еще один ингредиент, поддерживающий кровеносные сосуды, улучшая их герметичность. Содержащиеся в нем соединения, такие как цианидин и его гликозидные формы, имеют противовоспалительные, противодиабетические, регулируют жировой обмен и противораковые свойства.

С другой стороны, дубильные вещества успокаивают пищеварительную систему благодаря своим терпким и антибактериальным свойствам.

Поскольку ягоды едят вместе с семенами, они содержат цианогенные гликозиды, такие как амигдалин и пруназин.