Ворог не орієнтується в місцевості. Укравтодор закликав демонтувати дорожні знаки
Фото: Укравтодор закликав демонтувати дорожні знаки (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Укравтодор закликав громадян демонтувати дорожні знаки. Російські окупанти не орієнтуються в місцевості.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укравтодору.
"Демонтовуємо дорожні знаки на усіх дорогах країни. Пріоритет #1 — вказівні знаки, назви населених пунктів. У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості. Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько у пекло", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про список сторінок офіційних державних організацій.