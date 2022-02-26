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Ворог не орієнтується в місцевості. Укравтодор закликав демонтувати дорожні знаки

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Субота 26 лютого 2022 15:39
Ворог не орієнтується в місцевості. Укравтодор закликав демонтувати дорожні знаки Фото: Укравтодор закликав демонтувати дорожні знаки (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Укравтодор закликав громадян демонтувати дорожні знаки. Російські окупанти не орієнтуються в місцевості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укравтодору.

"Демонтовуємо дорожні знаки на усіх дорогах країни. Пріоритет #1 — вказівні знаки, назви населених пунктів. У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості. Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько у пекло", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про список сторінок офіційних державних організацій.

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Укравтодор
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