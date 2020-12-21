Гордон показав, як правильно "виривати кадик": це відео вас доведе до сліз
Понеділок 21 грудня 2020 22:02
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Дмитро Гордон (фото: instagram.com/gordondmytro)
Дмитро Гордон у своєму новому відео продемонстрував, як правильно потрібно "виривати кадик". При цьому відомий український журналіст показав це на манекені для боксу.
Для свого відео, яке Гордон опублікував в Instagram, він також запросив заслуженого тренера України з кікбоксингу Олександра Іванова.
"Показую, як правильно вирвати кадик", - написав журналіст у коментарі під відео.
Дмитро Гордон зняв нове відео про те, як "виривати кадик" (відео: instagram.com/gordondmytro)
Користувачі мережі також прокоментували дане відео.
- Путін злякався і втік за Урал;
- Хороші, шпаркі удари! Прекрасна боксерська школа!
- Добре! Як вставити кадик назад?
- Подивився відео, вийшов на вулицю і вирвав пару кадиків! Дмитро, я все правильно зробив?
- Дмитро, чи правда, що Скорпіона з Mortal Kombat, змальовували з вас?
- Чекаємо бій з Соловйовим;
- Дмитро, дозвольте замість вас перехворіти на коронавірус?
- Спасибі, Дмитро. Дуже допитливо і інформативно;
- Ви мій кумир!!!!! Який же ви крутий дядько!!!
- Усик якраз шукає спаринг-партнера, скиньте йому відео;
- Дмитро, хочу записатися до вас на тренування з виривання кадиків. Скільки берете за персоналку?
Нагадаємо, Дмитро Гордон розповів, чому любить хвалитися своїми фото.
Раніше Гордон розповів, чому Путін ненавидить Лукашенко.
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