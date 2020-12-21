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Гордон показав, як правильно "виривати кадик": це відео вас доведе до сліз

Понеділок 21 грудня 2020 22:02
Гордон показав, як правильно "виривати кадик": це відео вас доведе до сліз
Дмитро Гордон (фото: instagram.com/gordondmytro)
Автор: Роман Мирончук

Дмитро Гордон у своєму новому відео продемонстрував, як правильно потрібно "виривати кадик". При цьому відомий український журналіст показав це на манекені для боксу.

Для свого відео, яке Гордон опублікував в Instagram, він також запросив заслуженого тренера України з кікбоксингу Олександра Іванова.

"Показую, як правильно вирвати кадик", - написав журналіст у коментарі під відео.

Дмитро Гордон зняв нове відео про те, як "виривати кадик" (відео: instagram.com/gordondmytro)

Користувачі мережі також прокоментували дане відео.

  • Путін злякався і втік за Урал;
  • Хороші, шпаркі удари! Прекрасна боксерська школа!
  • Добре! Як вставити кадик назад?
  • Подивився відео, вийшов на вулицю і вирвав пару кадиків! Дмитро, я все правильно зробив?
  • Дмитро, чи правда, що Скорпіона з Mortal Kombat, змальовували з вас?
  • Чекаємо бій з Соловйовим;
  • Дмитро, дозвольте замість вас перехворіти на коронавірус?
  • Спасибі, Дмитро. Дуже допитливо і інформативно;
  • Ви мій кумир!!!!! Який же ви крутий дядько!!!
  • Усик якраз шукає спаринг-партнера, скиньте йому відео;
  • Дмитро, хочу записатися до вас на тренування з виривання кадиків. Скільки берете за персоналку?

Нагадаємо, Дмитро Гордон розповів, чому любить хвалитися своїми фото.

Раніше Гордон розповів, чому Путін ненавидить Лукашенко.

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Новини України Життя журналистыДмитрий Гордон

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