Гордон розповів, чому Путін ненавидить Лукашенко: розумний і хитрий мужик

Олександр Лукашенко і Володимир Путін (фото: kremlin.ru)

Дмитро Гордон висловився про відносини Олександра Лукашенка і Володимира Путіна

Володимир Путін ненавидить Олександра Лукашенка через те, що "бацька" відмовляється створювати союз двох країн - Росії та Білорусі. Причому образу президент РФ затаїв дуже давно.

Таку заяву зробив журналіст Дмитро Гордон в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Гордон стверджує, що відносини між двома президентами зіпсовані через бажання Путіна очолити союз Росія-Білорусь.

"Відносини давно і безповоротно зіпсовані. Крім того, тут є не просто особиста образа, а ненависть Путіна стосовно Лукашенка. Тому що Путін збирався знову стати президентом. Конституція РФ не дозволяє цього зробити, тому йому потрібен був союз Росія-Білорусь, щоб він став його головою. Але Лукашенко, розуміє - він розумний і хитрий мужик з селянською жилкою і хваткою, - що краще бути першим хлопцем на селі, ніж другим у місті", - заявив Дмитро Гордон.

Журналіст також додав, що Лукашенко неодноразово відмовляв Путіну і його пропозицій обійняти посаду спікера Держдуми новоствореного союзної держави.

Раніше Дмитро Гордон розповів, як Кашпіровський навчив його гіпнозу.

До речі, дивіться у новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" про те, як білоруські опозиціонери перетинали кордон з Україною і що насправді сталося з Марією Колесниковою; чому в деяких українських містах відкрили школи, попри заборону уряду і що вивчатимуть школярі, коли наша система освіти перейде в онлайн.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера"

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" перший президент України Леонід Кравчук висловився про загрозу національній безпеці через політичну конкуренцію.

Леонід Кравчук зробив резонансну заяву

У тому ж випуску дружина кандидата в президенти Білорусі Вероніка Цепкало запропонувала нардепу Нестору Шуфричу "забрати Лукашенка собі".

Вероніка Цепкало звернулася до Нестора Шуфрича

Ще опозиціонери заявили, що білоруси не захочуть бути частиною Російської Федерації.

Вероніка Цепкало зробила важливу заяву про Білорусь

Крім того, Шуфрич і інший парламентарій Олексій Гончаренко влаштували гарячу суперечку в ефірі програми Шустера.

Шуфрич і Гончаренко влаштували суперечку в прямому ефірі

Також в ефірі розповіли, як Лукашенко грубо порушив конституцію.

Що загрожує Лукашенку за порушення конституції Білорусі