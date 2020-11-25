Дмитро Гордон розповів, чому любить хвалитися своїми фото: це замануха

Дмитро Гордон не знає, скільки заробляє в місяць (колаж РБК-Україна)

Дмитро Гордон в інтерв'ю пояснив надмірну любов до своїх зображень

Скандальний журналіст Дмитро Гордон розповів, чому так любить хвалитися своїми фотографіями - як особистими, так і тими, на яких він зображений разом з героями своїх інтерв'ю.

У інтерв'ю ведучій ICTV Олександрі Кучеренко 53-річний журналіст зізнався, що нічого поганого в тому, що весь його офіс на київському Подолі обклеєний знімками, він не бачить. Більше того, споруду в "храм Дмитра Гордона" він перетворив з конкретною метою.

"Це марнославство з одного боку... А з іншого боку – це рекламне бажання посилити інтерес до мого сайту, YouTube-у, Facebook-у, Tik-Tok-у, Instagram-у... Це замануха", - сказав він у програмі "33 за 3".

Знімки на офісі Дмитра Гордона в Києві (фото: foursquare.com)

Також Гордон сказав, що не знає, скільки грошей в місяць йому приносить нерухомість.

"Чесно – не рахував. Я взагалі ніколи не рахую, скільки я заробляю в місяць або рік. Це теж свобода. Я їх не рахую", - сказав Дмитро, на що ведуча програми підмітила: "Тільки багаті люди можуть дозволити собі не рахувати гроші".

Крім того, він відповів на питання про те, скільки грошей витрачає на зйомки своїх програм.

Так, за словами Гордона, до початку російсько-української війни ця сума була близько 25 тис. доларів в місяць, але сьогодні становить приблизно 10-15 тис. доларів.

Гордон відповів на 33 питання Олександри Кучеренко

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