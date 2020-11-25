ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Дмитро Гордон розповів, чому любить хвалитися своїми фото: це замануха

Середа 25 листопада 2020 13:32
Дмитро Гордон розповів, чому любить хвалитися своїми фото: це замануха
Дмитро Гордон не знає, скільки заробляє в місяць (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Дмитро Гордон в інтерв'ю пояснив надмірну любов до своїх зображень

Скандальний журналіст Дмитро Гордон розповів, чому так любить хвалитися своїми фотографіями - як особистими, так і тими, на яких він зображений разом з героями своїх інтерв'ю.

У інтерв'ю ведучій ICTV Олександрі Кучеренко 53-річний журналіст зізнався, що нічого поганого в тому, що весь його офіс на київському Подолі обклеєний знімками, він не бачить. Більше того, споруду в "храм Дмитра Гордона" він перетворив з конкретною метою.

"Це марнославство з одного боку... А з іншого боку – це рекламне бажання посилити інтерес до мого сайту, YouTube-у, Facebook-у, Tik-Tok-у, Instagram-у... Це замануха", - сказав він у програмі "33 за 3".

Дмитро Гордон розповів, чому любить хвалитися своїми фото: це замануха

Знімки на офісі Дмитра Гордона в Києві (фото: foursquare.com)

Також Гордон сказав, що не знає, скільки грошей в місяць йому приносить нерухомість.

"Чесно – не рахував. Я взагалі ніколи не рахую, скільки я заробляю в місяць або рік. Це теж свобода. Я їх не рахую", - сказав Дмитро, на що ведуча програми підмітила: "Тільки багаті люди можуть дозволити собі не рахувати гроші".

Крім того, він відповів на питання про те, скільки грошей витрачає на зйомки своїх програм.

Так, за словами Гордона, до початку російсько-української війни ця сума була близько 25 тис. доларів в місяць, але сьогодні становить приблизно 10-15 тис. доларів.

Гордон відповів на 33 питання Олександри Кучеренко

Раніше Гордон розповів, чому Путін ненавидить Лукашенко.

А перед цим слова журналіста про Гаагу довели до істерики Наталю Поклонську.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Курйози Дмитрий Гордонинтервью

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся