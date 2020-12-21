Гордон показал, как правильно "вырывать кадык": это видео вас доведет до слез
Понедельник 21 декабря 2020 22:02
Новина українською
Дмитрий Гордон (фото: instagram.com/gordondmytro)
Дмитрий Гордон в своем новом видео продемонстрировал, как правильно нужно "вырывать кадык". При этом известный украинский журналист показал это на манекене для бокса.
Для своего видео, которое Гордон опубликовал в Instagram, он также пригласил заслуженного тренера Украины по кикбоксингу Александра Иванова.
"Показываю, как правильно вырвать кадык", - написал журналист в комментарии под видео.
Дмитрий Гордон снял новое видео о том, как "вырывать кадык" (видео: instagram.com/gordondmytro)
Пользователи сети также прокомментировали данное видео.
- Путин испугался и убежал за Урал;
- Хорошие, хлесткие удары! Прекрасная боксерская школа!
- Хорошо! Как вставить кадык обратно?
- Посмотрел видео, вышел на улицу и вырвал пару кадыков! Дмитрий, я все правильно сделал?
- Дмитрий, правда ли, что Скорпиона из Mortal Kombat, срисовывали с вас?
- Ждем бой с Соловьевым;
- Дмитрий, разрешите вместо вас переболеть коронавирусом?
- Спасибо, Дмитрий. Очень любознательно и информативно;
- Вы мой кумир!!!!! Какой же вы крутой дядя!!!
- Усик как раз ищет спарринг-партнера, сбросьте ему видео;
- Дмитрий, хочу записаться к вам на тренировку по вырыванию кадыков. Сколько берёте за персоналку?
Напомним, Дмитрий Гордон рассказал, почему любит хвастаться своими фото.
Ранее Гордон рассказал, почему Путин ненавидит Лукашенко.
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