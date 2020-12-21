Гордон показал, как правильно "вырывать кадык": это видео вас доведет до слез

Дмитрий Гордон (фото: instagram.com/gordondmytro)

Дмитрий Гордон в своем новом видео продемонстрировал, как правильно нужно "вырывать кадык". При этом известный украинский журналист показал это на манекене для бокса.

Для своего видео, которое Гордон опубликовал в Instagram, он также пригласил заслуженного тренера Украины по кикбоксингу Александра Иванова.

"Показываю, как правильно вырвать кадык", - написал журналист в комментарии под видео.

Дмитрий Гордон снял новое видео о том, как "вырывать кадык" (видео: instagram.com/gordondmytro)

Пользователи сети также прокомментировали данное видео.

Путин испугался и убежал за Урал;

Хорошие, хлесткие удары! Прекрасная боксерская школа!

Хорошо! Как вставить кадык обратно?

Посмотрел видео, вышел на улицу и вырвал пару кадыков! Дмитрий, я все правильно сделал?

Дмитрий, правда ли, что Скорпиона из Mortal Kombat, срисовывали с вас?

Ждем бой с Соловьевым;

Дмитрий, разрешите вместо вас переболеть коронавирусом?

Спасибо, Дмитрий. Очень любознательно и информативно;

Вы мой кумир!!!!! Какой же вы крутой дядя!!!

Усик как раз ищет спарринг-партнера, сбросьте ему видео;

Дмитрий, хочу записаться к вам на тренировку по вырыванию кадыков. Сколько берёте за персоналку?

Напомним, Дмитрий Гордон рассказал, почему любит хвастаться своими фото.

Ранее Гордон рассказал, почему Путин ненавидит Лукашенко.