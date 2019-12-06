Пишаємося українським військом: волонтери у День ЗСУ показали потужне відео

День Збройних сил України (Фото: колаж РБК-Україна)

Українці вітають військових із професійним святом 6 грудня

День Збройних сил України 6 грудня є професійним святом військових і відзначається на державному рівні. У цей день українці вітають бійців всіх родів військ армії, чисельність якої становить майже 250 тисяч осіб.

Волонтери фонду "Повернись живым" на своїй Facebook-сторінці опублікували ролик із привітаннями та закликали всіх небайдужих підтримати наших захисників.

"Ми пишаємося українським військом. Радіємо за всі здобуті перемоги. І плачемо, стаючи навколішки в пам'ять про тих, хто віддав за Україну життя. Сьогодні, 6 грудня, відзначають День Збройних Сил України. І сьогодні ми вкотре кажемо захисникам і захисницям: "Дякуємо! Без вас не було би ані нашого сьогодні, ані нашого завтра", - йдеться у публікації.

На потужному відео показани бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ (наймолодший рід військ). За кадром звучить голос Ігоря Козака з "Радіо НВ".

Команда фонду просить українців подякувати ЗСУ за мирне небо, надіславши кошти для надання допомоги військовим - за цим посиланням.

Відео: День Збройних сил України - волонтери привітали військових зі святом

Користувачі мережі долучаються до привітань, дякують українським військовим за їх героїзм, мужність і щоденні подвиги на фронті та бажають бійцям здоров'я та перемоги.

Низький уклін вам, воїни. Слава Україні. Пишаюся вами.

Від всієї нашої родини дякую вам, дорогі захисники! Дякую за ці 6 років єднання українців, за спокійне життя на мирній частині України! Дякуємо за впевненість у майбутньому, тому що поки ви захищаєте нас, до тих пір ми живемо. Молимося за вас! Іза тих, хто на передовій, і за тих, хто вже відслужив, повернувся до сім'ї. Молимося за тих, кого вже немає з нами. Герої не вмирають! Слава Героям! І слава Україні!

Вітаю, земний уклін вам. Тільки залишайтеся живими і неушкодженими.

Вітаю вас, дорогі наші захисники, зі святом! Бажаю, щоб ангели - охоронці завжди були з вами, оберігали вас і повернули всіх неушкодженими з війни! Дякую, що не зрадили, спасибі, що захищаєте нас! Слава Україні та її Героям!

Уклін до землі вам, дорогі наші захисники! Нехай Бог береже вас щомиті!

Боже храни живих солдатів і царство небесне, низький уклін загиблим.

Дякую нашим воїнам! Вони найкращі! Слава Україні!

Зі святом, наші воїни! Бажаю вам добра, здоров'я, довгих років життя, і щоб всі свята ви зустрічали в колі сім'ї і в мирі.

День Збройних сил України - волонтери привітали військових (Скрін коментарів: facebook.com/backandalive)