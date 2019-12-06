Гордимся украинским войском: волонтеры в День ВСУ показали мощное видео

День Вооруженных сил Украины (Фото: коллаж РБК-Украина)

Украинцы поздравляют военных с профессиональным праздником 6 декабря

День Вооруженных сил Украины 6 декабря является профессиональным праздником военных и отмечается на государственном уровне. В этот день украинцы поздравляют бойцов всех родов войск армии, численность которой составляет почти 250 тысяч человек.

Волонтеры фонда "Повернись живым" на своей Facebook-странице опубликовали ролик с поздравлениями и призвали всех неравнодушных поддержать наших защитников.

"Мы гордимся украинским войском. Радуемся за все одержанные победы. И плачем, становясь на колени, в память о тех, кто отдал за Украину жизни. Сегодня, 6 декабря, отмечают День Вооруженных Сил Украины. И сегодня мы еще раз говорим защитникам и защитницем: "Спасибо! Без вас не было бы ни нашего сегодня, ни нашего завтра", - говорится в публикации.

На мощном видео показаны бойцы Сил специальных операций ВСУ (самый молодой род войск). За кадром звучит голос Игоря Козака из "Радио НВ".

Команда фонда просит украинцев поблагодарить ВСУ за мирное небо, отправив средства на оказание помощи военным - по этой ссылке.

Видео: День Вооруженных сил Украины - волонтеры поздравили военных с праздником

Пользователи сети присоединяются к поздравлениям, благодарят украинских военных за их героизм, мужество и ежедневные подвиги на фронте и желают бойцам здоровья и победы.

Низкий поклон вам воины. Слава Украине. Горжусь вами.

От всей нашей семьи благодарю вас, дорогие защитники! Спасибо за эти 6 лет единения украинцев, за спокойную жизнь на мирной части Украины! Спасибо за уверенность в будущем, потому что пока вы нас защищаете, до тех пор мы живем. Молимся за вас! Иза тех, кто на передовой, и за тех, кто уже отслужил, вернулся к семье. Молимся и за тех, кого уже нет с нами. Герои не умирают! Слава Героям! И слава Украине!

Поздравляю, земной поклон вам. Только оставайтесь живыми и невредимыми.

Поздравляю вас, дорогие наши защитники, с праздником! Желаю, чтобы ангелы - хранители всегда были с вами, оберегали вас и вернули всех невредимыми с войны! Спасибо, что не изменили, спасибо, что защищаете нас! Слава Украине и ее Героям!

Поклон до земле вам, дороги наши защитники! Пусть Бог хранит вас ежесекундно!

Боже храни живых солдат и царство небесное, низкий поклон погибшим.

Спасибо нашим воинам! Они самые лучшие! Слава Украине!

С праздником, наши воины! Желаю вам добра, здоровья, долгих лет жизни, и чтобы все праздники вы встречали в кругу семьи и в мире.

День Вооруженных сил Украины - волонтеры поздравили военных (Скрин комментариев: facebook.com/backandalive)