Гордимся украинским войском: волонтеры в День ВСУ показали мощное видео

Украинцы поздравляют военных с профессиональным праздником 6 декабря
День Вооруженных сил Украины 6 декабря является профессиональным праздником военных и отмечается на государственном уровне. В этот день украинцы поздравляют бойцов всех родов войск армии, численность которой составляет почти 250 тысяч человек.
Волонтеры фонда "Повернись живым" на своей Facebook-странице опубликовали ролик с поздравлениями и призвали всех неравнодушных поддержать наших защитников.
"Мы гордимся украинским войском. Радуемся за все одержанные победы. И плачем, становясь на колени, в память о тех, кто отдал за Украину жизни. Сегодня, 6 декабря, отмечают День Вооруженных Сил Украины. И сегодня мы еще раз говорим защитникам и защитницем: "Спасибо! Без вас не было бы ни нашего сегодня, ни нашего завтра", - говорится в публикации.
На мощном видео показаны бойцы Сил специальных операций ВСУ (самый молодой род войск). За кадром звучит голос Игоря Козака из "Радио НВ".
Команда фонда просит украинцев поблагодарить ВСУ за мирное небо, отправив средства на оказание помощи военным - по этой ссылке.
Видео: День Вооруженных сил Украины - волонтеры поздравили военных с праздником
Пользователи сети присоединяются к поздравлениям, благодарят украинских военных за их героизм, мужество и ежедневные подвиги на фронте и желают бойцам здоровья и победы.
День Вооруженных сил Украины - волонтеры поздравили военных (Скрин комментариев: facebook.com/backandalive)