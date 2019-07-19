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Дівчина, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак, знайшла собі нового коханця

STYLERПерсони    19.07.2019 - 19:01
Дівчина, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак, знайшла собі нового коханця
Яна Бєляєва (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

Яна Бєляєва кинула екс-чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу заради молодого бойфренда

Ані Лорак після розлучення з Муратом Налчаджіоглу може позловтішатися - від турецького бізнесмена пішла молода коханка, модель Яна Бєляєва. Саме ця дівчина стала причиною того, що сім'я Ані Лорак розпалася, адже рік тому Мурата і Яну в обнімку застукали в одному з київських барів.

Після скандалу почали ходити чутки, що Мурат і Яна з'їхалися. І хоч модель наполегливо спростовувала подібні чутки, їй мало хто вірив.

Дівчина, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак, знайшла собі нового коханця

Яна Бєляєва (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

Як би там не було, на сьогоднішній день Бєляєва не самотня. Так, нещодавно в Instagram красуні з'явилися фото з невідомим хлопцем. Зараз Яна з бойфрендом відпочивають за кордоном.

Дівчина, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак, знайшла собі нового коханця

Яна Бєляєва (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

"Я набрала багато теплих речей. Ми летимо в Норвегію. Здавалося б, у липні логічніше полетіти на Міконос, але це не про нас. Бували в Норвегії? Може, порадите якісь цікаві місця?" - задала вона питання підписникам.

Поки дівчина не розповідає імені обранця і чим він займається, а на спільних фото закриває обличчя хлопця смайликом.

Дівчина, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак, знайшла собі нового коханця

Яна Бєляєва (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

Додамо, що після чуток про роман з екс-чоловіком Ані Лорак Бєляєва стала мегапопулярною: обзавелася великою аудиторією в соцмережах, а також взяла участь у конкурсі краси Міс Україна Всесвіт 2018, де отримала приз глядацьких симпатій.

Дівчина, яка зруйнувала сім'ю Ані Лорак, знайшла собі нового коханця

Яна Бєляєва (фото: instagram.com/belyaeva_inc)

А ось Мурат Налчаджиоглу збанкрутував і був змушений закрити свої два заклади в Україні: караоке-бар і нічний клуб. В оточенні селебретіз подейкують, що причина банкрутства колись успішного бізнесмена - відсутність фінансової підтримки з боку Ані Лорак.

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