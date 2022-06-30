У горах Польщі блискавкою вбило молодого українця. Був біля хреста на самій вершині

У польських Татрах в горах стався трагічний випадок з 21-річним українцем - під час сильної грози хлопця на вершині уразила блискавка, і потерпілого екстрено госпіталізували, проте медикам не вдалося врятувати йому життя.
Про це передає польське видання polsatnews.pl.
Надзвичайна подія сталася вчора о третій годині дня на вершині гори Гевонт.
Групу туристів в горах застала погодна негода - розбушувалася гроза і потужна злива. Одна з блискавок влучила в молодого чоловіка, який з іншими здійснював підйом і був в цей час на вершині.
Люди викликали рятувальників. На місце події були направлені п'ять парамедиків на вертольоті, які зробили передову реанімацію.
У польських Татрах на горі Гевонт молодого українця уразило блискавкою (фото: facebook.com/1909.topr)
"Пацієнта під час реанімації забрав вертоліт і переправив у швидку на посадку Закопане. На жаль, туриста оголосили мертвим у лікарні о 7 годині вечора", - розповіли у Волонтерській рятувальній службі Татра.
Трагічний інцидент стався всього в декількох метрах від хреста на вершині Гевонта.
Цей великий металевий хрест на великому Гевонті був змонтований в 1901 році, а саме місце є об'єктом паломництва.
Звернемо увагу, що габаритні металеві предмети під час грози можуть притягувати блискавки та спровокувати розряд.
НП на горі Гевонт сталася на самій вершині (фото: facebook.com/1909.topr)
Пізніше з'ясувалося, що загиблим в результаті удару блискавки був громадянин України.
Польські правоохоронці зараз шукають свідків, щоб опитати та встановити всі обставини.
Врятувати життя 21-річному українцю після удару блискавки в горах не вдалося (фото: facebook.com/1909.topr)
Татри є найвищою частиною Карпатських гір. Близько трьох чвертей Татри розташовані на території Словаччини і лише 25% - у Польщі. Довжина гірського пасма по прямій простягається на 53 км, вздовж головного хребта - близько 80 км.
Найвища точка на словацькій території називається гора Герлаховський штит - 2655 метрів, а на польській території - гора Риси.
В цілому Татри налічують 25 піків вище 2500 м.
Гірський масив Гевонт повністю знаходиться на території Польщі, і його найбільша висота - 1895 м.а всього включає в себе 3 вершини: Малий Гевонт (1728 м), Великий Гевонт (1895 м) і Довгий Гевонт (1867 м).
Хрест на вершині гори Великий Гевонт (фото: Opioła Jerzy / uk.wikipedia.org)
До речі, аналогічні правила діють і в лісовій місцевості.
Нагадаємо, що 29 червня під Києвом у Вишгородському районі біля села Демидів блискавка влучила в міст через річку Ірпінь та спричинила детонацію, внаслідок чого загинула одна людина, та ще двоє постраждали.
Раніше повідомлялося, що 1 червня під Рівним в 38-річну жінку влучила блискавка під час грози, і зараз вона в лікарні в критичному стані. Як пояснили медики, після отримання удару постраждала включила телефон і сама викликала "швидку допомогу".
Додамо також, перед цим рятувальники ДСНС розповіли, як поводитися в грозу.