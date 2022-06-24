Небезпечна погода в Україні: рятувальники розповіли, як поводитися в грозу
В Україні сонячна погода чергується похмурою з грозовими дощами, а в деяких областях синоптики попереджають про град і шквали. Під час небезпечних метеорологічних умов рятувальники закликають не нехтувати правилами безпеки під час негоди, та дали корисні поради щодо поведінки у грозу.
Про це йдеться в повідомленні ДСНС України у Telegram-каналі.
Як поводитися в грозу: правила
- якщо ви перебуваєте вдома - закрийте всі вікна і двері, в приміщенні не повинно бути протягу;
- надворі у разі штормового попередження не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
- не ховайтеся під високі дерева, особливо зростаючі поодинокі;
- уникайте металевих конструкцій, вуличних ліхтарів, опор електропередач;
- якщо ви у лісі - тримайтеся місця, де ростуть низькі дерева;
- якщо ви у полі - краще присісти в яму або траншею, позаяк тіло повинно мати якомога менше точок дотику з землею;
- перебуваючи в горах, уникайте різних виступів і підвищень;
- не користуйтеся електроприладами під час грози, в тому числі й мобільниками;
- правила на воді - у водоймах купатися під час грози не можна, а якщо ви вже в човні та бачите, що наближається негода, то слід скоріше прямувати до берега.
Раніше повідомлялося, що 1 червня під Рівним в 38-річну жінку влучила блискавка під час грози, і зараз вона в лікарні в критичному стані. Як пояснили медики, після отримання удару постраждала включила телефон і сама викликала "швидку допомогу".
Нагадаємо, що згідно з даними статистики, щорічно у світі від удару блискавки гинуть до 3 тисяч людей. На жаль, в Україні також відбуваються трагічні випадки.
Також ми писали, що минулого року під Черкасами блискавка вбила двох людей, які порушили елементарні правила безпеки.