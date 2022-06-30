В горах Польши молнией убило молодого украинца. Был возле креста на самой вершине

В польских Татрах в горах произошел трагический случай с 21-летним украинцев - во время сильной грозы в парня на вершине попала молния, и пострадавшего экстренно госпитализировали, однако медикам не удалось спасти ему жизнь.
Об этом передает польское издание polsatnews.pl.
Чрезвычайное происшествие случилось вчера в три часа дня на вершине горы Гевонт.
Группу туристов в горах застало погодное ненастье - разбушевалась гроза и мощный ливень. Одна из молний попала в молодого человека, который с остальными совершал подъем и был в это время на вершине.
Люди вызвали спасателей. На место происшествия были направлены пять парамедиков на вертолете, сделавших передовую реанимацию.
В польских Татрах на горе Гевонт молодого украинца ударила молния (фото: facebook.com/1909.topr)
"Пациента во время реанимации забрал вертолет и переправил в скорую на посадку Закопане. К сожалению, туриста объявили мертвым в больнице в 7 часов вечера", - рассказали в Волонтерской спасательной службе Татра TOPR.
Трагический инцидент произошел всего в нескольких метрах от креста на вершине Гевонта.
Этот большой металлический крест на Большом Гевонте был смонтирован в 1901 году, а само место является объектом паломничества.
Обратим внимание, что габаритные металлические предметы во время грозы могут притягивать молнии и спровоцировать разряд.
ЧП на горе Гевонт произошло на самой вершине (фото: facebook.com/1909.topr)
Позже выяснилось, что погибшим в результате удара молнии был гражданин Украины.
Польские стражи порядка сейчас ищут свидетелей, чтобы опросить и установить все обстоятельства.
Спасти жизнь 21-летнему украинцу после удара молнии в горах не удалось (фото: facebook.com/1909.topr)
Татры являются самой высокой частью Карпатских гор. Около трех четвертей Татры расположены на территории Словакии и только 25% - в Польше. Длина горной пряди по прямой простирается на 53 км, вдоль главного хребта - около 80 км.
Самая высокая точка на Словацкой территории называется гора Герлаховский штит - 2655 метров, а на польской территории - гора Рисы.
В общей сложности Татры насчитывают 25 пиков выше 2500 м.
Горный массив Гевонт полностью находится на территории Польши, и его самая большая высота - 1895 м. А всего включает в себя 3 вершины: Малый Гевонт (1728 м), Большой Гевонт (1895 м) и Длинный Гевонт (1867 м).
Крест на вершине горы Большой Гевонт (фото: Opioła Jerzy / uk.wikipedia.org)
Кстати, аналогичные правила действуют и в лесной местности.
Напомним, что 29 июня под Киевом в Вышгородском районе возле села Демидов молния попала в мост через реку Ирпень и вызвала детонацию, в результате чего погиб один человек, и еще двое пострадали.
Ранее сообщалось, что 1 июня под Ровно в 38-летнюю женщину попала молния во время грозы, и сейчас она в больнице в критическом состоянии. Как объяснили медики, после получения удара пострадавшая включила телефон и сама вызвала "скорую помощь".
Добавим также, перед этим спасатели ГСЧС рассказали, как вести себя в грозу.