В горах Польши молнией убило молодого украинца. Был возле креста на самой вершине

Чрезвычайное происшествие случилось вчера в три часа дня на вершине горы Гевонт.

Группу туристов в горах застало погодное ненастье - разбушевалась гроза и мощный ливень. Одна из молний попала в молодого человека, который с остальными совершал подъем и был в это время на вершине.

Люди вызвали спасателей. На место происшествия были направлены пять парамедиков на вертолете, сделавших передовую реанимацию.

В польских Татрах на горе Гевонт молодого украинца ударила молния (фото: facebook.com/1909.topr)

"Пациента во время реанимации забрал вертолет и переправил в скорую на посадку Закопане. К сожалению, туриста объявили мертвым в больнице в 7 часов вечера", - рассказали в Волонтерской спасательной службе Татра TOPR.

Трагический инцидент произошел всего в нескольких метрах от креста на вершине Гевонта.

Этот большой металлический крест на Большом Гевонте был смонтирован в 1901 году, а само место является объектом паломничества.

Обратим внимание, что габаритные металлические предметы во время грозы могут притягивать молнии и спровоцировать разряд.

ЧП на горе Гевонт произошло на самой вершине (фото: facebook.com/1909.topr)

Позже выяснилось, что погибшим в результате удара молнии был гражданин Украины.

Польские стражи порядка сейчас ищут свидетелей, чтобы опросить и установить все обстоятельства.

Спасти жизнь 21-летнему украинцу после удара молнии в горах не удалось (фото: facebook.com/1909.topr)

Справка о Татрах и Гевонте

Татры являются самой высокой частью Карпатских гор. Около трех четвертей Татры расположены на территории Словакии и только 25% - в Польше. Длина горной пряди по прямой простирается на 53 км, вдоль главного хребта - около 80 км.

Самая высокая точка на Словацкой территории называется гора Герлаховский штит - 2655 метров, а на польской территории - гора Рисы.

В общей сложности Татры насчитывают 25 пиков выше 2500 м.

Горный массив Гевонт полностью находится на территории Польши, и его самая большая высота - 1895 м. А всего включает в себя 3 вершины: Малый Гевонт (1728 м), Большой Гевонт (1895 м) и Длинный Гевонт (1867 м).

Крест на вершине горы Большой Гевонт (фото: Opioła Jerzy / uk.wikipedia.org)

Что делать при грозе в горах

Спасатели советуют путешественникам в горах перед подъемом ознакомиться с прогнозом погоды. Кроме информации от синоптиков, о вероятности грозы свидетельствуют темно-свинцовые тучи, раскаты грома, которые приближаются.

Если вы все же попали в эпицентр грозы, не нужно прятаться от молний в отдельно стоящие объекты, такие как одинокая скала, одинокое дерево, прочее.

Чтобы не притянуть на себя молнию, в поход лучше не брать с собой большие, габаритные металлические предметы, которые действительно могут спровоцировать разряд молнии.

В горной местности в таких погодных ситуациях следует избавиться рюкзака и присесть на корточки, сгруппироваться и переждать грозу.

Не рекомендуется в этот период пользоваться электронными приборами, использовать радиостанции или звонить.

Кстати, аналогичные правила действуют и в лесной местности.