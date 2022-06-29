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В результаті пошкодження моста під Києвом загинула людина, є потерпілі

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Середа 29 червня 2022 19:07
В результаті пошкодження моста під Києвом загинула людина, є потерпілі Фото: в результаті пошкодження моста під Києвом загинула людина, є потерпілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Вишгородському районі Київської областінегода зруйнувала міст через ріку Ірпінь. Відомо про загиблу людину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Негода зруйнувала міст через річку Ірпінь у Вишгородському районі, біля села Демидів.

"За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога", - пише пресслужба.

Наразі на місці працюють рятувальники. Слідчі з'ясовують причину інциденту.

"Рух транспорту через міст тимчасово обмежений", - додає ОВА.

Оновлено.

Очільник Димерської громади Володимир Підкурганний розповів у коментарях під своїм дописом у Facebook, що по мосту влучила блискавка, спричинивши детонацію.

На зображенні може бути: 1 особа та водойма

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в столиці та Київській області вирує сильна негода. В місті виникли сильні підтоплення.

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