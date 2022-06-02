Після ураження блискавкою включила мобільник і викликала швидку: лікарі розповіли про НП під Рівним

Під Рівним в 38-річну жінку влучила блискавка під час грози, і зараз вона в лікарні в критичному стані. За словами медиків, після отримання удару, що стався 1 червня в полі біля Городка, постраждала сама зателефонувала медикам і викликала "швидку допомогу".

Про це йдеться в сюжеті "Суспільного".

У Рівненському обласному опіковому центрі кажуть, що пацієнтка отримала термічні опіки поверхні тіла 45% I-II ступеня.

Після удару блискавки мешканка Городка включила телефон і набрала "швидку", а також пояснила, що з нею сталося, розповідає лікар Іван Овдіюк.

Прибулі медики виявили жінку, яка сидить у полі.

"На момент огляду скаржилася на пекучий біль та затерпання нижніх кінцівок. При огляді було виявлено термічні опіки правої верхньої кінцівки, правої нижньої кінцівки та правої половини тулуба", - зазначає фельдшер "швидкої" Олег Лозицький.

Жінці надали першу медичну допомогу і потім доставили в опіковий центр Рівненської обласної лікарні.

У пацієнтки - ураження електричним струмом, саме блискавкою, каже Овдіюк.

"Опік поверхні тіла 45% I-II ступеня. Лікування - масивна інфузійна терапія. Хвора у важкому стані, тому що це удар блискавкою. Вона відтермінована, має певні критичні періоди, зараз хвора відносно стабільна", - пояснив він.

За словами лікарів, постраждала потребує тривалого лікування, все ще є ризики для її життя.

Відео: під Рівним жінка після удару блискавки госпіталізована в критичному стані

Як уберегтися від блискавки - правила поведінки при грозі

Зазначимо, що серед рекомендацій рятувальників про правила поведінки під час грози - є заклик не користуватися електроприладами і відключити мобільники, оскільки вони є своєрідними приймачами для кульових блискавок і здатні "притягувати" розряди. Так, у червні 2021-го у Житомирській області блискавка ледь не вбила школярку, яка розмовляла по мобільному.

Ось поради від ДСНС України, як слід поводитися, якщо ви опинилися в епіцентрі грози, або навіть просто вдома:

Під час грози, якщо ви знаходитесь вдома , закрийте всі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу, який, як магніт, притягує кульову блискавку. Тримайтеся подалі від електроприладів, антен, проводів - всі вони притягують розряд.

, закрийте всі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу, який, як магніт, притягує кульову блискавку. Тримайтеся подалі від електроприладів, антен, проводів - всі вони притягують розряд. Якщо ви знаходитесь на вулиці , уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, у яких ростуть дерева.

, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, у яких ростуть дерева. Якщо ви опинилися у лісі , не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поруч. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте. Зверніть увагу на місцевість: якщо на деревах помітні сліди від попадання блискавки, значить ґрунт навколо має високу провідність електрики, і блискавка б'є туди постійно. Дуб, тополя, сосна і ялина - найбільш уразливі для розрядів електрики , найменше - верба, клен і кущі.

, не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поруч. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте. Зверніть увагу на місцевість: якщо на деревах помітні сліди від попадання блискавки, значить ґрунт навколо має високу провідність електрики, і блискавка б'є туди постійно. , найменше - верба, клен і кущі. Якщо ви опинилися у полі , знайдіть сухе поглиблення в землі. Якщо поблизу такого немає, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст.

, знайдіть сухе поглиблення в землі. Якщо поблизу такого немає, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст. Якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді або мотоциклі , дуже важливо скоріше зупинитися, оскільки це небезпечно.

, дуже важливо скоріше зупинитися, оскільки це небезпечно. Також рятувальники рекомендують не користуватися і відключати всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, які є своєрідними приймачами для кульових блискавок.

У ДСНС України дали поради, як уберегтися від блискавки (фото: dsns.gov.ua)