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Мінцифра та Google обговорили просування українського контенту: що пропонують

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Вашингтон, Вівторок 31 серпня 2021 19:37
Мінцифра та Google обговорили просування українського контенту: що пропонують Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров провів переговори з віце-президентом Google Караном Бхатія. Сторони обговорили подальші плани щодо співпраці між Україною та Google.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Федорова.

Федоров під час зустрічі підняв проблему російського контенту на головній сторінці українського YouTube Music і YouTube. Він наголосив, що пропонування російського контенту українців є неприпустимим під час війни з Росією.

"Щоб більше не повторювались такі кейси, ми запропонували компанії залучити незалежних українських редакторів, які будуть підбирати контент. Це відкриє можливості для розвитку української музичної та креативної індустрії", - пояснив він.

Міністр додав, що він також обговорив з віце-президентом Google можливість доступу українців до фонду YouTube Shorts - спеціальної програми підтримки креаторів.

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Google YouTube Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації
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