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YouTube внедрил искусственный интеллект в редактор видео: что сможет делать

Пятница 22 сентября 2023 00:20
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YouTube внедрил искусственный интеллект в редактор видео: что сможет делать Фото: YouTube внедрил искусственный интеллект в редактор видео (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сервис YouTube внедрил ряд новых функций с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Он будет задействован в создании текста, изображениях и музыки для создателей контента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что YouTube представил инструмент под названием Dream Screen, использующий ИИ для добавления графического фона к коротким видеороликам, которые компания называет Shorts. Сервис также анонсировал новые производственные инструменты, которые помогут редактировать как короткие, так и длинные видео на своей платформе.

"Мы представляем набор продуктов и функций, которые позволят людям расширить границы творческого самовыражения", - заявил вице-президент YouTube Тони Рид.

Компания также анонсировала новое мобильное приложение YouTube Create, которое должно облегчить работу создателям видео над новым контентом. В YouTube Create внедрены такие функции искусственного интеллекта, как редактирование и обрезка, автоматическое создание субтитров, возможность добавления дикторского голоса и доступ к бесплатной библиотеке фильтров и музыки.

Кроме создания видео, YouTube также предоставит создателям больше инструментов для получения инсайтов на основе искусственного интеллекта, поможет с автоматическим дублированием видео и поиском музыки для видеороликов.

Искусственный интеллект в YouTube

Ранее в YouTube заявили, что компания тестирует автоматический дубляж видео на разных языках. Сейчас компания работает над функцией совместно с командой Aloud – сервиса дубляжа на базе искусственного интеллекта.

Инструмент сначала транскрибирует видео, предоставляя расшифровку, которую можно просмотреть и редактировать. Затем он переводит и делает дубляж. Пока новый инструмент поддерживает только английский, испанский и португальский языки, но в будущем их будет больше.

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YouTube Искусственный интеллект
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