Как не стать жертвой мошенников на AliExpress: полезные советы

AliExpress - одна из самых популярных онлайн-платформ, где можно найти товары по выгодным ценам. Однако вместе с честными продавцами там встречаются и мошенники, которые пытаются обмануть покупателей.

О том, как не попасться на уловки недобросовестных продавцов и защитить свои деньги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на логистическую платформу Easyship .

Что такое AliExpress?

AliExpress - это онлайн-платформа B2C, которая продает товары, в основном произведенные в Китае, покупателям по всему миру. Этот маркетплейс является розничным подразделением Alibaba и ориентирован в первую очередь на конечных потребителей.

В отличие от Alibaba, которая работает по модели B2B и занимается оптовыми продажами, AliExpress позволяет небольшим китайским компаниям и производителям продавать товары напрямую покупателям.

Как работает AliExpress?

AliExpress работает по схожему принципу с eBay. Платформа не производит товары самостоятельно, а предоставляет независимым малым бизнесам и фабрикам в Китае возможность размещать и продавать свою продукцию напрямую клиентам по всему миру.

На AliExpress товары продаются "как есть" - без возможности кастомизации или нанесения личных брендов. В отличие от Alibaba, где установлены минимальные объемы заказов, на AliExpress можно приобрести даже один товар.

Все покупки осуществляются в соответствии с представленными в карточке товара описанием и фотографиями. Запросить бесплатный образец для проверки качества невозможно. Однако одно из главных преимуществ площадки - низкие цены на большинство товаров по сравнению с другими мировыми ритейлерами.

Насколько безопасен AliExpress?

На AliExpress товары продаются строго по указанным в карточке параметрам. Однако покупатели могут полагаться только на фотографии и описание, что дает недобросовестным продавцам возможность продавать некачественные товары, не соответствующие заявленным характеристикам.

Чтобы защитить клиентов от мошенников, AliExpress предлагает программу защиты покупателей. Она предусматривает:

Полный возврат средств, если заказ не был доставлен. Если товар не прибыл или его доставка задерживается сверх обещанного продавцом срока, можно оформить возврат. В случае одобрения деньги вернутся в течение 15 дней.

Частичный или полный возврат средств за несоответствие товара описанию. Если товар отличается от заявленного в описании или его доставка не соответствует обещанному, покупатель имеет два варианта: вернуть товар и получить полный возврат средств либо оставить его и получить частичную компенсацию.

Как работает защита покупателей AliExpress?

Сначала рекомендуется связаться с продавцом, чтобы попробовать урегулировать проблему напрямую.

Если договориться не удалось, покупатель может обратиться в службу поддержки AliExpress и сообщить о проблеме с заказом. Продавцу дадут возможность исправить ситуацию.

Если продавец не реагирует, можно открыть спор через платформу.

Если продавец полностью игнорирует спор, AliExpress автоматически возвращает деньги покупателю.

Если продавец отвечает, представитель AliExpress выступает в роли медиатора, анализирует ситуацию и принимает решение.

Если решение вынесено в пользу покупателя, деньги возвращаются в течение 15 дней.

Программа защиты покупателей помогает избежать мошенничества и получения товаров низкого качества. Хотя процесс споров может занять некоторое время, покупатели в большинстве случаев получают надежную защиту своих интересов.

Кто может покупать на AliExpress?

Покупать на AliExpress может любой человек или компания, за исключением граждан материкового Китая, которые должны пользоваться другим маркетплейсом. В плане количества заказов нет ограничений - пользователи могут приобретать товары как в единичных экземплярах, так и оптом.

Процесс покупки на AliExpress прост и интуитивно понятен. Вот как совершить покупку безопасно:

Зарегистрируйтесь и подтвердите учетную запись

Найдите нужный товар, изучая ассортимент

Сравните цены и предложения разных продавцов, чтобы выбрать лучший вариант

Ознакомьтесь с отзывами и рейтингами, чтобы убедиться в надежности продавца

Добавьте товар в корзину и перейдите к оформлению заказа

Введите платежные данные (PayPal, кредитная карта) и укажите адрес доставки.

Плюсы и минусы покупок на AliExpress

Преимущества:

Низкие цены, зачастую ниже, чем у других ритейлеров

Нет минимального количества заказа, что снижает стартовые расходы

Надежная программа защиты покупателей, уменьшающая риск мошенничества

Огромный выбор товаров от множества продавцов.

Недостатки:

Товары продаются "как есть", без возможности кастомизации

Минимальный контроль качества, поскольку продавцом может стать практически любой человек или компания

Реальные товары могут отличаться от представленных на сайте изображений.

6 советов по безопасным покупкам на AliExpress

Хотя AliExpress предлагает надежную систему возврата средств, пользователям стоит принимать дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать проблем.

Покупайте у надежных продавцов

Отзывы и рейтинги продавцов - простой способ оценить, насколько надежен продавец. Чтобы найти их, просмотрите вкладку отзывов и проверьте количество положительных отзывов и рейтингов продавца. Подлинные, надежные продавцы имеют много положительных отзывов от довольных клиентов и рейтинг 4 или выше.

Смотрите на количество выполненных заказов

Чем больше успешных продаж у продавца, тем ниже вероятность проблем.

Проверяйте гарантии продавца

Обратите внимание на условия доставки, возврата и гарантии подлинности товаров.

Оплачивайте только через AliExpress

Никогда не отправляйте деньги напрямую на банковский счет продавца - это исключает вас из программы защиты покупателей.

Не подтверждайте получение заказа заранее

Убедитесь, что товар соответствует описанию, прежде чем завершать заказ.

Остерегайтесь слишком заманчивых предложений

AliExpress известен низкими ценами, но если вы увидели iPhone за 10 долларов, скорее всего, это не телефон, а чехол.

Доставка с AliExpress

Большинство товаров отправляются из Китая, хотя иногда можно выбрать доставку из местных складов. Стоимость и сроки зависят от метода доставки: более быстрая доставка обойдется дороже.

Доставка может занять от 2 недель до 2 месяцев в зависимости от местоположения. Международные перевозки требуют времени, поэтому стоит учитывать возможные задержки.