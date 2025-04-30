Google тестирует необычный способ изучения языков: в чем суть

Google продолжает расширять использование искусственного интеллекта в повседневной жизни и представила новый эксперимент, направленный на более персонализированное и практичное изучение языков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority , представляющее мир Android и технологий.

Что известно о Little Language Lessons

Новый набор функций под названием Little Language Lessons использует генеративный ИИ, чтобы помогать осваивать лексику и выражения в коротких, приближенных к реальности ситуациях.

По словам компании, Little Language Lessons не предназначены для замены традиционных методов обучения, таких как учебники или курсы. Основная цель - встроить небольшие и посильные эпизоды языковой практики в повседневную рутину. Эксперимент состоит из трех основных инструментов:

Tiny Lesson предлагает словари, устойчивые выражения и грамматические советы на основе конкретных жизненных ситуаций

Slang Hang генерирует короткие диалоги, демонстрирующие разговорные обороты и сленг

Word Cam превращает камеру смартфона в инструмент для изучения слов, позволяя узнавать названия предметов, на которые указывает объектив.

Заявленная цель - пробуждение интереса и создание регулярных, ненавязчивых моментов обучения, например, во время заказа кофе или описания увиденного в течение дня.

Tiny Lesson оказался самым практичным инструментом, особенно полезным во время поездок за границу - он предоставляет быстрые и ситуативные примеры. Протестированная лексика на японском и хинди оказалась приближенной к реальной жизни.

Slang Hang оказался немного ограниченным - чаще всего предлагает одно предложение с неформальным выражением, что может быть недостаточно для развития разговорных навыков. Тем не менее, это удобный и не обязывающий способ познакомиться со сленгом.

Протестированная лексика на японском и хинди (фото: Android Authority)

Все инструменты рассчитаны на легкое и кратковременное использование - они не требуют большого вовлечения и подходят даже тем, кто просто интересуется языками. Пока рано говорить о том, вырастет ли проект в нечто более масштабное, но уже сейчас он предлагает альтернативу традиционным учебным приложениям.

Для тех, кто готовится к поездке или хочет освежить повседневную лексику, Little Language Lessons может стать полезным помощником.