Android 16, AI и не только. Что покажут на главной презентации Google в 2025 году

Ранее одними из самых запоминающихся моментов конференции I/O были выступления Дейва Берка с презентацией нововведений Android. Однако в последние годы Android отошел на второй план. В этом году все изменится - Google проведет отдельную презентацию Android Show: I/O Edition 13 мая. Компания уже заявила, что у нее "есть чем поделиться".

Презентацию проведет Самир Самат, президент Android-экосистемы, который сменил Берка в 2024 году. Можно ожидать предварительный показ Android 16. Google уже подтвердила, что новая ОС выйдет до второй половины года, так что возможно - стабильная версия появится прямо в день мероприятия.

По данным Android Authority, среди новых функций - уведомления в стиле Live Activities и улучшенный инструмент выбора фото с поддержкой облачных хранилищ.

После закрытия как минимум трех XR-проектов, можно было подумать, что Google сдастся. Но нет - компания готовит запуск Android XR, платформы, впервые показанной в конце прошлого года. Теперь Google делает ставку на возможности своего ИИ Gemini, чтобы изменить подход.

Известно, что Google сотрудничает с Samsung над гарнитурой с кодовым названием Project Moohan. Осенью Samsung намекнула, что устройство может выйти уже в этом году.

Даже если Project Moohan не покажут на I/O, Google точно расскажет больше об Android XR и партнерах, присоединившихся к инициативе.

Раз Google выделил Android в отдельное шоу, значит на самой I/O будет больше новостей об искусственном интеллекте, чем когда-либо. Подробностей немного, но можно ожидать обновлений для функций AI Overviews и AI Mode.

Вероятно, также будет представлено что-то новое по Project Mariner - агенту для веб-серфинга, показанному на I/O 2024. Google теперь - компания ИИ, и каждое следующее I/O будет это подтверждать.

Один из самых впечатляющих ИИ-проектов прошлого года - Project Astra - сочетает в себе голосовой ассистент и продвинутую визуальную идентификацию. Это мульти-модальная система на базе Gemini, способная распознавать объекты и обсуждать то, что видит. Google считает, что в будущем Astra станет по-настоящему полезным помощником.

В прошлом году Wear OS не упоминалась в основной презентации, но позже была показана Wear OS 5. В марте Google начала распространять Wear OS 5.1 для устройств Pixel. Несмотря на это, официальный аккаунт Wear OS X намекнул, что обновления будут представлены на Android Show.

С 2023 года Google предлагает десктоп-версию NotebookLM - приложения для заметок с ИИ-функциями вроде автоматического резюмирования. Судя по записям в App Store и Google Play, мобильная версия сервиса выйдет в первый день I/O 2025.

