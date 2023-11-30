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Google назвала самые полезные приложения и игры на Android в 2023 году

Четверг 30 ноября 2023 21:50
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Google назвала самые полезные приложения и игры на Android в 2023 году Google выбрала лучшие программы и игры на Android в 2023 году (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Google объявила лауреатов награды Google Play Best of 2023, представив выдающиеся программы и игры текущего года в различных категориях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Google Blog.

Лучшие приложения

Приложение года - Imprint: Learn Visually

Это набор небольших визуальных уроков, помогающих в исследовании психологии, истории, здоровья, технологий и многое другое. Все на картинках для тех, кому проще воспринимать визуальную подачу.

Google назвала самые полезные приложения и игры на Android в 2023 годуImprint: Learn Visually (фото: Wikimedia)

Лучшее приложение для различных устройств - Spotify

Spotify позволяет удаленно управлять воспроизведением на разных гаджетах и загружать треки или эпизоды подкастов для автономного воспроизведения.

Лучшее приложение по версии пользователей - ChatGPT

Программа для доступа в чат-бот от OpenAi стала настоящим хитом. Победа по этой номинации была ожидаемой.

Google назвала самые полезные приложения и игры на Android в 2023 годуChatGPT (фото: Google Play)

Другие победители

  • Лучшее приложение для развлечений: Bumble For Friends: Meet IRL
  • Лучшее приложение для личного роста: Voidpet Garden: Mental Health
  • Лучшее приложение на каждый день: Artifact: Feed Your Curiosity
  • Лучшее приложение из ИИ: Character AI: AI-Powered Chat
  • Лучшее семейное приложение: Paw Patrol Academy
  • Лучшее приложение для смарт-часов: WhatsApp Messenger
  • Лучшее приложение для планшетов: Concepts: Sketch, Note, Draw

Лучшие игры

Игра года - Honkai: Star Rail

Эта научно-фантастическая феерия получила звание лучшей игры благодаря потрясающей глубине контента, прекрасной графике и продуманному дизайну.

Google назвала самые полезные приложения и игры на Android в 2023 годуHonkai: Star Rail (фото: PlayStation.Blog)

Лучшая игра для разных устройств - OUTERPLANE - Strategy Anime

Это аниме-стратегия с волшебными персонажами и увлекательным сюжетом безупречно работает на разных устройствах, включая сложные смартфоны.

Лучшая игра по версии пользователей - MONOPOLY GO!

Настоящая Монополия на вашем смартфоне - с привычными карточками, системой наград, яркой анимацией и даже турнирами.

Google назвала самые полезные приложения и игры на Android в 2023 годуMONOPOLY GO (фото: Escapist Magazine)

Другие победители

  • Best Multiplayer: Farlight 84
  • Лучшая инди-игра: Vampire Survivors
  • Лучший сюжет: Honkai: Star Rail
  • Лучший онгоинг: Stumble Guys
  • Лучшая игра во благо: Pokémon Sleep
  • Лучшая игра в Play Pass: Magic Rampage
  • Лучшая игра для планшетов: Honkai: Star Rail

Ранее мы писали, что Apple назвала самые полезные iOS приложения в 2023 году.

А еще у нас есть материал о том, что пользователи iPhone смогут устанавливать приложения не только через App Store.

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