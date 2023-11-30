Google назвала самые полезные приложения и игры на Android в 2023 году
Google объявила лауреатов награды Google Play Best of 2023, представив выдающиеся программы и игры текущего года в различных категориях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Google Blog.
Лучшие приложения
Приложение года - Imprint: Learn Visually
Это набор небольших визуальных уроков, помогающих в исследовании психологии, истории, здоровья, технологий и многое другое. Все на картинках для тех, кому проще воспринимать визуальную подачу.
Imprint: Learn Visually (фото: Wikimedia)
Лучшее приложение для различных устройств - Spotify
Spotify позволяет удаленно управлять воспроизведением на разных гаджетах и загружать треки или эпизоды подкастов для автономного воспроизведения.
Лучшее приложение по версии пользователей - ChatGPT
Программа для доступа в чат-бот от OpenAi стала настоящим хитом. Победа по этой номинации была ожидаемой.
ChatGPT (фото: Google Play)
Другие победители
- Лучшее приложение для развлечений: Bumble For Friends: Meet IRL
- Лучшее приложение для личного роста: Voidpet Garden: Mental Health
- Лучшее приложение на каждый день: Artifact: Feed Your Curiosity
- Лучшее приложение из ИИ: Character AI: AI-Powered Chat
- Лучшее семейное приложение: Paw Patrol Academy
- Лучшее приложение для смарт-часов: WhatsApp Messenger
- Лучшее приложение для планшетов: Concepts: Sketch, Note, Draw
Лучшие игры
Игра года - Honkai: Star Rail
Эта научно-фантастическая феерия получила звание лучшей игры благодаря потрясающей глубине контента, прекрасной графике и продуманному дизайну.
Honkai: Star Rail (фото: PlayStation.Blog)
Лучшая игра для разных устройств - OUTERPLANE - Strategy Anime
Это аниме-стратегия с волшебными персонажами и увлекательным сюжетом безупречно работает на разных устройствах, включая сложные смартфоны.
Лучшая игра по версии пользователей - MONOPOLY GO!
Настоящая Монополия на вашем смартфоне - с привычными карточками, системой наград, яркой анимацией и даже турнирами.
MONOPOLY GO (фото: Escapist Magazine)
Другие победители
- Best Multiplayer: Farlight 84
- Лучшая инди-игра: Vampire Survivors
- Лучший сюжет: Honkai: Star Rail
- Лучший онгоинг: Stumble Guys
- Лучшая игра во благо: Pokémon Sleep
- Лучшая игра в Play Pass: Magic Rampage
- Лучшая игра для планшетов: Honkai: Star Rail
Ранее мы писали, что Apple назвала самые полезные iOS приложения в 2023 году.
А еще у нас есть материал о том, что пользователи iPhone смогут устанавливать приложения не только через App Store.