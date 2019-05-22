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Google відмовляється визнавати Зеленського президентом

STYLERПерсони    22.05.2019 - 07:43
Google відмовляється визнавати Зеленського президентом
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський, як і раніше, значиться комедійним актором і громадським і політичним діячем

Володимир Зеленський офіційно вступив на посаду президента України під час інавгурації, яка відбулася у стінах Верховної Ради в понеділок, 20 травня. Тим не менш пошуковик Google як і раніше вважає президентом Петра Порошенка.

Так, за запитом "президент України" ми можемо дізнатися, що президентом країни, як і раніше, залишається Петро Олексійович Порошенко.

Google відмовляється визнавати Зеленського президентом

Зеленський в Google не став президентом України (скрін: google.com)

А запит "Володимир Зеленський" відправляє нас на статтю "Вікіпедії", де в "шапці" новий головнокомандувач значиться, як "комедійний актор".

Тим не менш, в самій статті російськомовної "Вікіпедії" Зеленський значиться українським державним діячем і президентом України з 20 травня 2019 року, а також верховним головнокомандуючим збройними силами України.

Google відмовляється визнавати Зеленського президентом

Зеленський в Google не став президентом України (скрін: google.com)

Але далі цікавіше - українськомовна "Вікіпедія" в "шапці" повідомляє про Зеленского те, що він політичний діяч.

А в самій статті зазначено, що "Володимир Зеленський - переважно російськомовний український громадський і політичний діяч, шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист, шостий Президент України. Колишній керівник "Студії Квартал-95". Колишній продюсер телеканалу "Інтер".

Google відмовляється визнавати Зеленського президентом

Зеленський в Google не став президентом України (скрін: google.com)

Складно сказати, чому Google досі не оновив інформацію про шостого президента України, але, можливо, стався збій в автоматизованій системі Google, яка пов'язана з "Вікіпедією".

Раніше повідомлялося, що Олег Ляшко приїхав в Админістрацию президента на зустріч голів фракцій з Володимиром Зеленським на велосипеді, чим дуже потішив мережу.

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