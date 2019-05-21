Подивіться, щоб не вкрали: Ляшко на велосипеді "підірвав" мережу

Олег Ляшко на велосипеді з'явився під Адміністрацією президента
Олег Ляшко приїхав в Адміністрацію президента на велосипеді. Після того, як лідер "Радикальної партії" припаркувався, він встиг коротко поспілкуватися з журналістами. Мережа буквально "вибухнула" репостами і коментарями через чергову витівку скандального народного депутата.
Нардеп під'їхав до Адміністрації і поцікавився у журналістів, що знаходилися там, чи є десь поруч стоянка для велосипедів.
Ляшко приехал на консультации с Зеленским в АП на велосипеде pic.twitter.com/yotc1EpKFJ— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) May 21, 2019
Ляшко на велосипеді розсмішив мережа (відео: twitter.com/berdynskykh_k)
"Хлопці, подивіться, щоб ніхто не вкрав", - попросив Ляшко.
Ляшко на велосипеді розсмішив мережу (відео: YouTube/Країна.ua)
Після того, як любитель скандальних витівок припаркував свій транспорт під табличкою з написом "Президент України", в стінах Адміністрації він почав знімати "стрім" і поспілкувався з Володимиром Зеленським у рамках зустрічі президента з лідерами фракцій.
Нардеп планував транслювати і саму зустріч, однак охорона йому відмовила і порадила дотримуватися інструкцій. Сам Ляшко після емоційних дискусій увійшов до кабінету на консультації без телефону.
Ляшко приїхав в АП на велосипеді і поспілкувався з Зеленським (відео: YouTube/УНІАН)
Зазначимо, що транспорт на якому прокотився Ляшко - це американський велосипед, модель Specialized P. Street, яку випускали орієнтовно до 2015 року. Зараз його ціна становить $500 (13 тисяч гривень).
Ляшко на велосипеді розсмішив мережу (фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy)
Ляшко на велосипеді розсмішив мережа (фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy)
Користувачі мережі активно репостять "феноменальну" появу нардепа на "велоконі", відзначаючи, що Олег Ляшко "зробив їх день":
Ляшко на велосипеді розсмішив мережу (скрін: facebook.com/vladislav.krasinskiy)
Ляшко на велосипеді розсмішив мережу (фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy)
До речі, Віталій Кличко приїхав на велосипеді на інавгурацію Володимира Зеленського.
Раніше ми писали, що Олег Ляшко злив в мережу особисті телефони Володимира Зеленського, Ігоря Коломойського та гендиректора 1+1 Олександра Ткаченка.
При цьому нардеп назвав це "помстою" за те, що "якась ідіотка з "плюсів" опублікувала його телефон. Журналістка у відповідь пообіцяла опублікувати нецензурне листування Ляшко з без відповіді закоханим в нього однопартійцем.