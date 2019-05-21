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Подивіться, щоб не вкрали: Ляшко на велосипеді "підірвав" мережу

STYLERКурйози    21.05.2019 - 14:37
Подивіться, щоб не вкрали: Ляшко на велосипеді "підірвав" мережу
Ляшко на велосипеді розсмішив мережа (колаж: РБК-Україна)

Олег Ляшко на велосипеді з'явився під Адміністрацією президента

Олег Ляшко приїхав в Адміністрацію президента на велосипеді. Після того, як лідер "Радикальної партії" припаркувався, він встиг коротко поспілкуватися з журналістами. Мережа буквально "вибухнула" репостами і коментарями через чергову витівку скандального народного депутата.

Нардеп під'їхав до Адміністрації і поцікавився у журналістів, що знаходилися там, чи є десь поруч стоянка для велосипедів.

Ляшко на велосипеді розсмішив мережа (відео: twitter.com/berdynskykh_k)

"Хлопці, подивіться, щоб ніхто не вкрав", - попросив Ляшко.

Ляшко на велосипеді розсмішив мережу (відео: YouTube/Країна.ua)

Після того, як любитель скандальних витівок припаркував свій транспорт під табличкою з написом "Президент України", в стінах Адміністрації він почав знімати "стрім" і поспілкувався з Володимиром Зеленським у рамках зустрічі президента з лідерами фракцій.

Нардеп планував транслювати і саму зустріч, однак охорона йому відмовила і порадила дотримуватися інструкцій. Сам Ляшко після емоційних дискусій увійшов до кабінету на консультації без телефону.

 

Ляшко приїхав в АП на велосипеді і поспілкувався з Зеленським (відео: YouTube/УНІАН)

Зазначимо, що транспорт на якому прокотився Ляшко - це американський велосипед, модель Specialized P. Street, яку випускали орієнтовно до 2015 року. Зараз його ціна становить $500 (13 тисяч гривень).

Подивіться, щоб не вкрали: Ляшко на велосипеді &quot;підірвав&quot; мережу

Ляшко на велосипеді розсмішив мережу (фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy)

Подивіться, щоб не вкрали: Ляшко на велосипеді &quot;підірвав&quot; мережу

Ляшко на велосипеді розсмішив мережа (фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy)

Користувачі мережі активно репостять "феноменальну" появу нардепа на "велоконі", відзначаючи, що Олег Ляшко "зробив їх день":

  • Придумав спосіб, як підвищити собі рейтинг;
  • Ляшко знає, що в нову Верховну Раду він не потрапить, так і каламутить воду. Нехай скаже, на підставі якої Конституції Верховна Рада працювала без коаліції більш трьох років?
  • А де бабусі і вила?
  • Ляшко зробив мій день!

Подивіться, щоб не вкрали: Ляшко на велосипеді &quot;підірвав&quot; мережу

Ляшко на велосипеді розсмішив мережу (скрін: facebook.com/vladislav.krasinskiy)

  • Рано Олежика списувати з рахунків;
  • І до речі, корисно. Суглоби розробляє;
  • Щось різко все на веліках роз'їздились, то Кличко, то Ляшко з чого це раптом?
  • Їх усіх пора з крутих тачок на веліки пересадити!

Подивіться, щоб не вкрали: Ляшко на велосипеді &quot;підірвав&quot; мережу

Ляшко на велосипеді розсмішив мережу (фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy)

  • Непоганий початок, а якщо пересядуть всі чиновники, не потрібні будуть і кредити МВФ...
  • Увага! Сьогодні в 9.30 в центрі Києвав був насильно відібраний велосипед у підлітка. Викрадач дуже схожий на людину на цьому фото.
  • Це новий флешмоб. Репетиція до нового життя? Звикають...
  • Усіх на веліки посадити, нехай поїздять по дорогах України.

До речі, Віталій Кличко приїхав на велосипеді на інавгурацію Володимира Зеленського.

Раніше ми писали, що Олег Ляшко злив в мережу особисті телефони Володимира Зеленського, Ігоря Коломойського та гендиректора 1+1 Олександра Ткаченка.

При цьому нардеп назвав це "помстою" за те, що "якась ідіотка з "плюсів" опублікувала його телефон. Журналістка у відповідь пообіцяла опублікувати нецензурне листування Ляшко з без відповіді закоханим в нього однопартійцем.

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