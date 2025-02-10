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Google Maps работает над обновлением, которое сделает использование карт более комфортным

Понедельник 10 февраля 2025 11:30
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Google Maps работает над обновлением, которое сделает использование карт более комфортным Компания тестирует изменения для более удобного просмотра карт (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Google Maps позволяет сохранять места в список, что может быть очень удобно при посещении города или определенного места. Со временем карта может выглядеть перегруженной из-за множества значков. Теперь приложение тестирует использование небольших точек для решения этой проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о Google и Android - 9to5Google.

Детали нововведения

В данный момент значки - звезды, флажки, сердечки и другие - в Google Maps сохраняют свой размер и форму независимо от уровня масштабирования. При сильном уменьшении масштаба значки накладываются друг на друга, и в конечном итоге остается только один.

Теперь Google Maps тестирует уменьшение значков до маленьких точек без иконок при отдалении. Их различие будет определяется только цветом (с белой окантовкой), а при умеренном приближении значки остаются в привычном виде.

Ранее Google уже тестировала это изменение в 2023 году, но затем отменила его.

Новшество заключается в том, что теперь некоторые значки сохраняют свою первоначальную форму, тогда как другие превращаются в маленькие точки. Это делает их менее заметными и ухудшает видимость, но делает карту чище и менее загроможденной текстом и другими метками.

На данный момент новая система отображения точек замечена в бета-версии Google Maps (версия 25.06.x) на Android.

Google Maps работает над обновлением, которое сделает использование карт более комфортнымGoogle Maps работает над обновлением, которое сделает использование карт более комфортнымGoogle Maps может преобразить сохраненные места в точки при уменьшении масштаба (фото: 9to5Google)

У нас также есть материал о том, как заранее узнать ситуацию на дорогах с помощью Google Maps.

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