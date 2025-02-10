Google Maps працює над оновленням, яке зробить використання карт комфортнішим

Google Maps дає змогу зберігати місця в список, що може бути дуже зручно під час відвідування міста або певного місця. Згодом карта може виглядати перевантаженою через безліч значків. Тепер додаток тестує використання невеликих точок для вирішення цієї проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google і Android - 9to5Google .

Деталі нововведення

Наразі значки - зірки, прапорці, сердечка та інші - в Google Maps зберігають свій розмір і форму незалежно від рівня масштабування. При сильному зменшенні масштабу значки накладаються один на одного, і в кінцевому підсумку залишається тільки один.

Тепер Google Maps тестує зменшення значків до маленьких точок без іконок при віддаленні. Їхня відмінність визначатиметься тільки кольором (з білою окантовкою), а при помірному наближенні значки залишаються у звичному вигляді.

Раніше Google вже тестувала цю зміну у 2023 році, але потім скасувала її.

Нововведення полягає в тому, що тепер деякі значки зберігають свою первісну форму, тоді як інші перетворюються на маленькі точки. Це робить їх менш помітними і погіршує видимість, але робить карту чистішою і менш захаращеною текстом та іншими мітками.

Наразі нова система відображення точок помічена в бета-версії Google Maps (версія 25.06.x) на Android.

Google Maps може перетворити збережені місця в точки при зменшенні масштабу (фото: 9to5Google)